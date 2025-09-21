Haberler

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin kullandığı oylar sonucunda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin kullandığı oylar sonucunda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listeleri belli oldu.

Ankara Yenimahallede'de bulunan Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, çalışmalarını tamamladı.

ÖZGÜR ÖZEL YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda 917 delege oy kullanıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

PM VE YDK LİSTELERİ BELLİ OLDU

Delegelerin oy kullanması sonucu 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listeleri de resmi olmayan sonuçlara göre belli oldu. 60 kişilik PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.

DELEGELER BLOK LİSTEYİ OYLADI

Kurultayda genel başkan seçimi için oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından delegeler, 60 kişilik PM ve 15 kişilik YDK listelerini oyladı. Saat 16.00'da biten oy kullanma işleminde delegeler, Genel Başkan Özgür Özel'in Parti Meclisi için Kurultay Başkanlık Divanı'na sunduğu blok listeyi oyladı. Oylama işleminin ardından 60 kişilik PM listesinde 1 isim değişti. Parti Meclisi listesinde yurt dışında bulunduğu için PM toplantılarına devam edemediği gerekçesiyle Ahmet Hakan Uyanık yerine eski Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Sercan Çığgın yer aldı. YDK listesinde ise Çankaya İlçe Başkanı seçilen Ali Balta'nın yerine Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı yer aldı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

İŞTE 52 KİŞİLİK PM LİSTESİ

52 kişilik PM listesi şu şekilde sıralandı: "Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, M. Gül Çiftci Binici, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Sercan Çığgın, Uygar Parçal."

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nda PM ve YDK listeleri belli oldu

8 KİŞİ BKSP'DEN PM LİSTESİNE GİRDİ

Kurultayda 60 kişilik PM listesinin 8'i ise Bilim Kültür Sanat Platformu'ndan (BKSP) listeye girdi. 12 kişiden oluşan platformda Gülşah Deniz Atalar, Yankı Bağcıoğlu, Baran Bozoğlu, Bahattin Bahadır Erdem, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Emine Uçak Erdoğan ve Baran Seyhan en yüksek oyu alan isimler oldu.

15 kişilik YDK listesi ise şu şekilde sıralandı: "Özgür Sağlam, Deniz Çakır, Turan Taşkın Özer, Ayça Akpek Şenay, Süleyman Bülbül, İsmail Emre Telci, Nurdan Yücal, Esin Fatma Temel, Aysemin Gülmez, Hümeyra Akkuş Sandıkçı, Deniz Demiröz, Özkan Tice, Harika Taybıllı, Ekincan Aksoy, Remzi Kazmaz."

CHP'Yİ KURULTAYA GÖTÜREN SÜREÇ

Kurultay, süren davaların, partiye kayyum atanması veya eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi yolunu açması ihtimaline karşı yapıldı. Kurultay ile eski kurultaylara yönelik şaibe iddialarının ortadan kaldırılması ve süren davaların konusuz bırakılması amaçlandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
İsrail Ordusundan Lübnan'a hava saldırısı

Ateşkese rağmen o ülkeye hava saldırısı düzenlediler
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarınecdet:

Sonuna kadar reis

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Son yani hiçlik mi ? .. Hiçliğe kadar mı ? .. Kainat dan evvelki eyaletten mi bahs ediyoruz burada ? .. Genel, normal, organik, standart, eyalet HİÇLİK den mi bahs ediyoruz burada ?

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Akp li degilim asla... Ama Chp de cok komik. Bu basiretsiz adamlari neden basiniza baskan ediyorsunuz anlamiyorum...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

Bu boş teneke özgüru tekrar başkan seçmişler, bir 50 yıl daha muhalefette kalır bu herif bu kafa ile; sıttin sene yönetime geçemez, zaten CHP nin de istediği bu değilmi?!?!?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıxv78vpfypc:

Bir sığırın bile etinden,sütünden ve derisinden Türkiye Cumhuriyetine katkısı var.Bu CHP kitlesinin zerre faydası yok memlekete.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de yine kan döküldü! SDG havan topuyla saldırdı

Gerginlik zirveye çıktı, Suriye'de yine kan döküldü
Stada geldi, oyunu kullandı! Aykut Kocaman'ın son halini görenler tanıyamıyor

Stada geldi, oyunu kullandı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.