Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni
ABD maçında Türkiye'ye galibiyeti getiren golü atan Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan ve "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar.." ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğenmesi gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
OLAY BEĞENİ
90+8. dakikada attığı golle Türkiye'ye galibiyeti getiren Kaan Ayhan'ın eşi Aylin Betül Ayhan'ın, Hakan Çalhanoğlu'nu hedef alan bir paylaşımı beğendiği görüldü.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Beğenilen paylaşımda, "Kaptan dediğin Milli Takım kampında transfer görüşmesi yapmaz, çıkar golünü atar.." ifadeleri yer alıyor.