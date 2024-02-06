CHP Milletvekillerinden Elazığ'da Deprem Sonrası Okul İncelemesi

CHP milletvekillerinden oluşan bir heyet, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elazığ'da temaslarda bulundu.

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan heyet, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerince yapılan üç okulda incelemelerde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, burada yaptığı açıklamada, eğitime çok büyük katkı verdiklerini belirtti.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez da okulların çok büyük emeklerle yapıldığını ve depreme dirençli olduğunu kaydederek, "Elazığ bu okullar bittiği zaman çok daha nitelikli eğitime kavuşacak." dedi.

Heyette, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk de yer aldı.