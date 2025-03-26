CHP Milletvekili Tanal: Protestolarda Güvenlik Kuvvetlerinin Müdahalesi İnsanlık Suçu

(İSTANBUL) - CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik kuvvetlerinin protestoculara "sert müdahalede bulunduğunu" belirterek, "Burası Filistin değil. İsrail'in Filistinlilere yaptığı müdahale değil. Burası Türkiye, yıl 2025. Çocuklar ters kelepçeleniyor ve yere yatırılıyor. Üstüne biber gazı sıkılıyor. Savaşta bile bu yapılmaz. İçişleri Bakanlığına sesleniyorum: İçinizdeki bu çürük elmaları, bu insanlık suçu işleyenler hakkında soruşturma başlatın, derhal açığa alın. Bu insanlık dışı müdahaleye İçişleri ve Adalet bakanları sessiz kalmamalı" dedi.

CHP heyeti, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediey Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından başlayan protestolarda gözaltına alınanlara ilişkin süreçleri takip ediyor. Heyet, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukatı olmayan herkese avukat desteği sağlandığını bildiren CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Cuma günüden beri gözaltına alınanların süreçlerini yakından takip ediyoruz. Cuma gününden beri 624 kişi gözaltına alındı. Milletvekillerimiz ve Hukuk Komisyonundaki avukatlarımız hem Vatan Emniyet'te, hem de Esenler ve Gayrettepe'deki emniyet müdürlüklerinde titizlikle süreçleri takip ediyorlar. Ailelerle temas kuruyoruz. Kendi avukatı olmayan herkese avukat desteği sağlıyoruz. Gençler gelecekleri için meydana çıkıyorlar. Sadece Saraçhane'de değil, Kadıköy'de yolda yürürken gözaltına alınanlar var. Bu süreçleri takip edeceğiz. İstanbul Üniversitesi'nde engellemeler var. Biz bir grup milletvekili arkadaşımızla oraya geçeceğiz" diye konuştu.

"Gözaltına alınırken şiddet gören gençlerimiz için de şikayette bulunacağız"

Tutuklamalara ilişkin konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, şu bilgileri paylaştı:

"Bugün 66 sevk oldu. Bunun 44'ü tutuklama talepli sulh ceza hakimlerine gönderildi. 22 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı. 2. Sulh Ceza Mahkemesi, altı ev hapsi, üç tutuklama verdi. 1. Sulh Ceza Mahkemesi, bir ev hapsi sekiz tutuklama verdi. İfadesi alınan ve hakim kararı beklediğimiz 6,5,3 ve 7. Sulh Ceza Mahkemesi kararını bekliyoruz. Yarın da 49 evladımız Vatan'dan Adliyeye sevk edilecek. Bu sürecin takipçisiyiz. Hem de gözaltı sürecinde ya da gözaltına alınırken şiddet gören gençlerimiz için de şikayette bulunacağız."

Mahmut Tanal: "Çocuklar ters kelepçeleniyor, yere yatırılıyor ve üstüne biber gazı sıkılıyor"

Protestolarda gençlere yönelik ağır müdahale olduğuna dikkati çeken CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, güvenlik kuvvetlerinin müdahale fotoğraflarını göstererek, "Genel Başkanımız süreci yakından takip ediyor. Avukat arkadaşlarımız sürecin takipçisi. Gençlerimizin gözaltına alınması hukuk dışı. Anayasal demokratik haklarını kullandılar. Burası Filistin değil. İsrail'in Filistinlilere yaptığı müdahale değil. Burası Türkiye, yıl 2025. Çocuklar ters kelepçeleniyor ve yere yatırılıyor. Üstüne biber gazı sıkılıyor. Savaşta bile bu yapılmaz. İçişleri Bakanlığına sesleniyorum: İçinizdeki bu çürük elmaları, bu insanlık suçu işleyenler hakkında soruşturma başlatın. Derhal açığa alın. Bu insanlık dışı müdahaleye İçişleri ve Adalet bakanları sessiz kalmamalı" diye konuştu.

Sezgin Tanrıkulu: "Hakimler ve savcılar tamamen siyasetin emrine girmişler"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Bugünler geçecek. Bunlar çocuklarınızın onur belgesi olacak. Kendileri ve Türkiye için bu çaba içine girdiler. Bu süreçler hukuki süreçler değil. Burada yargılama yapılmıyor. Hakimler ve savcılar tamamen siyasetin emrine girmişler" dedi.

18 yaşında yeğeninin gözaltına alındığını ve görüşemediğini belirten bir vatandaş, Türkiye'deki en başaraılı üniversitelerini kazanan çocuklara bu müdahalenin yapılmaması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu çocuklar bileklerinin hakkıyla en iyi okulları kazanmış çocuklar. Bizim geleceğimiz olan çocuklar. Biri İTÜ'lü biri YTÜ... Bu çocuklara bu şekilde muamele olmaz, bunlar geleceğimiz. Bizim çocuklarımızı saatlerce tutmuşlar bize bilgi vermiyorlar. Hukuk ve adalet yok. Biz bu ülkede sel gördük ailemizi kaybettik. Benim içerde 18 yaşında yeğenim gözleri önünde annesi ve ağabeyine toprağa verdi. Bizim evimiz başımıza yıkıldı. Biz çocuğumuzu anasız el birliğiyle büyüttük. Çocuğumuz Türkiye'nin sıralı okullarından birinde okuyor ama biz çocuğumuzu göremiyoruz."