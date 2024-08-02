CHP Milletvekili Okan Konuralp, Instagram'ın erişime engellenmesini eleştirdi

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, " Instagram'ın, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmesi ve sansürlenmesiyle karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun aldığı erişim engeli kararı kabul edilemez" dedi.

Okan Konuralp, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Instagram'a erişim engeli getirmesine ilişkin açıklama yaptı. "Sosyal medya mecralarına erişim hakkı, Fahrettin Altun ve benzerlerinin kişisel hırslarına; liyakatsizliklerinin üstünü örtme istek ve arzularına teslim edilemeyecek kadar değerlidir. Altun ve benzerlerinin, 2023 Kahramanmaraş Depremi sırasında X hakkında bant daraltma kararı almaları gibi, bugün aldıkları Instagram kararı da ülkemiz adına utanç vericidir" diyen Konuralp şunları kaydetti:

"Sabah saat 03.00 civarında BTK tarafından bir idari tedbir kararı ile uygulamaya konulmuştur. Kararın Cumhurbaşkanlığı veya bir bakanlık talebi ile alındığı belirtilmektedir. Dahası Instagram'a uygulanan bu sansürün herhangi bir hukuki dayanağı ya da açıklaması bulunmamaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin 2023 Aralık ayında verdiği kararda 'İletişim Başkanlığına verilen stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin görevlerin haberleşme ve basın özgürlüğüyle ilgili olması nedeniyle kanunla düzenlenmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerin CBK ile düzenlenemeyeceği' açıkça belirtilmiştir.

İfade özgürlüğü dijital mecraları da kapsar

İfade özgürlüğü, televizyon, radyo, gazete, dergi, kitap, internet siteleri ve sosyal medya gibi araçlar ile düşünce ve kanaatleri açıklama, yorumlama, bilgi, haber ve eleştirilerin yayın ve dağıtım haklarını kapsar. Dolayısıyla ifade özgürlüğü, bu özgürlüğün kullanıldığı mecraların ve açtıkları hesaplarla bu mecraları kullanan gerçek kişilerin de özgürlüğünü kapsar.

Öte yandan hem ifadenin hem de ifade mecralarının özgürlüğü düşüncenin iletilmesini ve dolaşımını gerçekleştirerek bireyin ve toplumun bilgilenmesini sağlar. Çoğunluğa muhalif olanlar da dahil olmak üzere düşüncelerin her türlü araçla açıklanması, açıklanan düşünceye paydaş sağlanması, düşünceyi gerçekleştirme ve gerçekleştirme konusunda başkalarını ikna etme çabaları çoğulcu demokratik düzenin gereklerindendir. Unutulmaması gereken budur.

Sansürle mücadelenin temel ilkesi ifade özgürlüğünü ödünsüz bir şekilde savunmaktır. Instagram'ın İsmail Haniye paylaşımlarını engellediği iddiaları doğruysa, elbette bu durum kabul edilemez ve eleştirilmelidir. Ancak, sansürün karşısında durmanın yolu karşı sansür uygulamak değildir. Türkiye'nin bu duruma tepki olarak Instagram'a erişim engeli getirmesi bu bağlamda da kabul edilebilir bir adım değildir. Bu tür önlemler, ifade özgürlüğünü kısıtlayarak demokratik değerlerle çelişir ve varsa sorunun çözümüne katkıda bulunmaz.

Karar geri çekilmelidir

Bu karar derhal geri çekilmeli ve sosyal medya platformlarına yönelik evrensel kriterlere aykırı, keyfi sansür uygulamalarına son verilmelidir,ş. Unutmayalım ki, ifade özgürlüğü demokrasilerin en temel yapı taşlarındandır ve hiçbir gerekçe bu hakkın kısıtlanmasını haklı gösteremez."