Haberler

CHP'li Konuralp'ten Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına sert tepki vererek, Uludağ'ın derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ için savcılık açıklamasında kullanılan 'şüpheli şahıs' ve 'yakalanarak' ifadeleri bilinçli bir kriminalleştirme dilidir. Gazeteciyi ve gazetecilik faaliyetini suçlu gibi sunmak, sürecin hukuki değil siyasi saiklerle yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Hakikati karartamazsınız. Meslektaşım Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti

İki bakanlıkta kritik isimler değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz

Trump defalarca tehdit ettiği ülke ile anlaşma için tarih verdi
Vitor Pereira'dan ''Bir gün Fenerbahçe'de görev almak ister misiniz?' sorusuna cevap

''F.Bahçe'de görev almak ister misiniz?" sorusuna verdiği cevap bomba
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Samsunspor, KF Shkendija'yı tek golle devirdi

Samsunspor, Avrupa'da kaldığı yerden devam ediyor
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra bir arada
İngiltere'de gözaltına alınan Prens Andrew serbest bırakıldı

İlk görüntü de geldi! Gözaltına alınan Prens hakkında karar