CHP'li Konuralp'ten Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ için savcılık açıklamasında kullanılan 'şüpheli şahıs' ve 'yakalanarak' ifadeleri bilinçli bir kriminalleştirme dilidir. Gazeteciyi ve gazetecilik faaliyetini suçlu gibi sunmak, sürecin hukuki değil siyasi saiklerle yürütüldüğünü açıkça göstermektedir. Hakikati karartamazsınız. Meslektaşım Alican Uludağ derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA