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CHP Milletvekili Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Karşı Çıktı

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu'na tepki gösterdi ve çocuklara nasıl hesap vereceklerini sordu.

NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında AK Parti Grubu'na "Hayvanları öldürmeyi konuşuyoruz. Tarihe şerh düşün. Bu yaptığınız işle tarihte çok güzel anılacaksınız. Çocuklarınız size soracak 'Bu yasayı nasıl getirdiniz' diye nasıl hesap vereceksiniz" sorusunu yöneltti.

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Kanun teklifinin tümü üzerine görüşmeler yapılırken komisyonda sık sık tartışma yaşanıyor. Tartışmalar ve verilen aralar nedeniyle maddeler üzerine görüşmelere henüz başlanamadı.

Komisyon üyesi CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, söz alarak AKP Grubu'na şu sözlerle seslendi:

"Çocuklarınız size soracak 'Bu yasayı nasıl getirdiniz' diye nasıl hesap vereceksiniz"

"Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapıyoruz. Hayvanları öldürmeyi konuşuyoruz. Tarihe şerh düşün. Bu yaptığınız işle tarihte çok güzel anılacaksınız. Çocuklarınıza sordunuz mu? Çocuklarınız size soracak 'Bu yasayı nasıl getirdiniz' diye nasıl hesap vereceksiniz?

"Sizin çocuklarınız servisle, özel arabayla okula gidiyor. Çok inandırıcısınız, çok yoksulsunuz"

Karadeniz'in konuşması sırasında AKP Grubu sıralarından "Sorduk. Sen sormamışsın. Çocuklarımız okula gidemiyor" cevaplarının gelmesi üzerine DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu "Sizin çocuklarınız servisle, özel arabayla okula gidiyor. Sanki çocuklarınız okula yaya gidiyor. Çok inandırıcısınız, çok yoksulsunuz" diye tepki gösterdi.

Karadeniz'in konuşması esnasında oğlunu köpeklerin yaraladığını belirten Halil Yılmaz, muhalefet milletvekillerine tepki gösterdi. Komisyon görevlilerinin Yılmaz'ı salondan çıkarmasının ardından muhalefet ve iktidar milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

"İnsanların acılarını suistimal ediyorsunuz"

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, AKP milletvekillerine "Acılı bir babayı buraya getirmek yakışıyor mu? İnsanların acılarını suistimal ediyorsunuz" diye tepki gösterdi.

Tartışmaların artması üzerine komisyona beş dakika ara verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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