CHP'lilerden Yargıtay'ın 'Kaftancıoğlu' Kararına Tepki: 'Saray Talimat Verdi, Yargı Topuk Selamıyla Uyguladı'

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkumiyet kararına tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Saray talimat verdi, yargı topuk selamıyla uyguladı. İstanbul seçiminin rövanşını almaya çalışıyorlar. Birlikte kazandık, birlikte mücadele edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, "Siyaseten yenemediğini masa başında cezalandırma operasyonudur. Tüm kadrolarımızla İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız" mesajı verdi.

Yargıtay, Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı dosyalarda mahkumiyet kararını onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüm vekilleri CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına doğru yola çıkma talimatı verdi.

CHP yöneticiler ve milletvekilleri, Yargıtay'ın kararına tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: "Saray talimat verdi, yargı topuk selamıyla uyguladı. İstanbul seçiminin rövanşını almaya çalışıyorlar. Birlikte kazandık, birlikte mücadele edeceğiz!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Bu hukuksuz, kötülük düzeni son bulacak! Yanındayız başkanım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "Saray iktidarı İstanbul'u kaybetmeyi hazmedemiyor. Asıl gerekçe bu! Yargı, Saray iktidarının tahakkümü altındadır. Ama herkes bilsin ki tüm bu hukuksuzluklar bize bir santim bile geri adım attıramayacaktır."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç: "İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ne hukuki ne de vicdanidir, tamamen siyasidir. Bu başta muhalifler olmak üzere halka gözdağı vermeye yönelik bir karardır. Ama şunu kimse unutmasın hiçbir CHP'li korkmayacak, yılmayacak, sinmeyecek…"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke: "Saray'ın siyasi talimatıyla alınmış hukuksuz kararlarla halkın demokratik değişim iradesinin önünde duramazlar. Hep birlikte mücadele edeceğiz, bu hukuksuzluk düzenini değiştireceğiz!"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "Bu karar hukuksuzdur. Siyaseten yenemediğini masa başında cezalandırma operasyonudur. Tüm kadrolarımızla İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayız."