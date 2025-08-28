CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma

CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özgür Özel hakkında Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP lideri Özel, partisinin dün akşam İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde parmak sallayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sert sözlerle yüklenen Özel, "Senin alnını karışlayacağım" dedi. Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Özel, "Çağırınca gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına 'kaçma şüphesi var' diyen, kaçarken yakalanana 'ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sende şu kadar namus varsa niye yaptığını açıklarsın" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Yaw kardeşim ota bota soruşturma. Kendilerine laf söylenmiyor paşaların. Halktan kopmuş partinin tetikçi savcısı

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Devletin savcısına lâf sokmaya çalışanı Devlet bir güzel kaşır, kaşıntısını alır ..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

desenize Silivri gözüküyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri Sefünc:

açın Silivri kapıları başkan özel geliyor

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
