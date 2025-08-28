CHP lideri Özel'e Akın Gürlek'e yönelik sözlerinden dolayı soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

CHP lideri Özel, partisinin dün akşam İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde parmak sallayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sert sözlerle yüklenen Özel, "Senin alnını karışlayacağım" dedi. Sözlerinin devamında eleştirilerini daha da sertleştiren Özel, "Çağırınca gelen Ekrem İmamoğlu'nun avukatına 'kaçma şüphesi var' diyen, kaçarken yakalanana 'ev hapsi yeter' diyen Akın Gürlek'e soruyorum; sende şu kadar namus varsa niye yaptığını açıklarsın" ifadelerini kullandı.