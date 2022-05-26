CHP'li Yücel, Danıştay Savcısının Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Çekilmesi ile İlgili Mütalaasını Değerlendirdi: "Davayı Esasen Görüşecek... - Haberler

ABDULLAH ÇELEBİ

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için açtıkları davada, Danıştay Savcısının verdiği mütalaayı değerlendirdi. Savcının "Sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır" değerlendirmesine dikkat çeken Yücel, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması hukuksuzdur, yasal değildir. İnanıyorum ki bu davayı esastan görüşecek olan mahkeme heyeti elini vicdanına koyarak en doğru, adaletli ve hukuka uygun kararı verecektir" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması kararının iptali için 20 Mart 2021'de Danıştay 10. Dairesi'ne açtığı davada Danıştay Savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı Uykun'un mütalaasında şu ifadeler dikkat çekti:

"Cumhurbaşkanı Kararı ile, 'uygun bulma kanunuyla' yürürlüğe girmiş olan sözleşmeden çekilme işlemi yetkide ve usulde paralellik ilkesine aykırıdır. Cumhurbaşkanı kararının iptali ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yolu ile taşınması gerektiği düşünülmektedir. Sözleşmeden Cumhurbaşkanı kararı ile çıkılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Dava konusu edilen Cumhurbaşkanı kararının iptali ve 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yolu ile

taşınması gerektiği düşünülmektedir."

"İKTİDARIN HAMLELERİ O ANLAYIŞA CESARET VERİYOR"

Danıştay savcısının mütalaasının bugün kendilerine ulaştığını belirten Yücel, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 10 gün içerisinde ülkemizde 10 kadın erkekler tarafından katledildi. Gün geçmiyor ki kadınlar ülkemizde erkek şiddetine uğramasın, erkekler tarafından katledilmesin. Kadına yönelen şiddete, o zihniyete cesaret veren şey ülkemizde devletin ve siyasi iktidarın kararlı bir irade ortaya koyamamasıdır. Nasıl ki İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı ansızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hukuksuz bir şekilde çıkıldıysa iktidarın bu gibi hamleleri o anlayışa cesaret veriyor. Biz toplumun tüm kesimleri gibi Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tek taraflı işlemle çıkılması kararını yargıya taşıdık. Bugün tarafımıza Danıştay savcılığının mütalaası tebliğ edildi.

"BU KARARLAR HUKUKA GÜVENİMİZİ KORUMAMAZI SAĞLIYOR"

Danıştay savcısı açık bir şekilde diyor ki "Milletlerarası anlaşmaların uygun bulunma kanunu ile yürürlüğe sokulması halinde yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereğince anlaşmalardan çekilme işleminin yine kanunla yapılması gerekir.' Yani bu şu demek: Sözleşmeden taraf olunmanın ortadan kaldırılması işleminin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi ve kanunla bu işlemin yapılabilmesi mümkün. Sonuç olarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması hukuksuzdur, yasal değildir. Özgür ve tarafsız bir şekilde baskı altında kalmadan bu mütalaaları veren hukukçuların ve savcıların olması her zaman hukuka olan güvenimizi korumamızı sağlıyor. İnanıyorum ki bu davayı esastan görüşecek olan mahkeme heyeti de elini vicdanına koyarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre ve Türk milleti adına en doğru, adaletli ve hukuka uygun kararı verecektir."