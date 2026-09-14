CHP'li Türeli'den yeni eğitim yılı mesajı: Eğitim, Cumhuriyet ilkeleri temelinde planlanmalı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, eğitim politikalarının pedagojik ve bilimsel ölçütlerden ziyade ideolojik tercihlerle şekillendirildiğini savundu. Kamusal eğitimin tahribata uğradığını belirten Türeli, "Eğitim, cumhuriyet ilkeleri temelinde planlanmalı, tüm okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek uygulaması hayata geçirilmelidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilere ve öğretmenlere başarılı bir yıl dileyen Türeli, eğitim sistemindeki temel sorunlara dikkati çekti.

Yeni eğitim yılının heyecanının çözülemeyen sorunların gölgesinde başladığını belirten Türeli, eğitim politikalarında yaşanan değişikliklerin ve müfredattaki istikrarsızlıkların nitelikli eğitim hakkını olumsuz etkilediğini savundu. Türeli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlayışın sonucunda eğitim, çağdaş ve kamusal niteliğinden uzaklaştırılmış, eğitim politikaları pedagojik ve bilimsel ölçütlerden ziyade ideolojik tercihler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Ancak eğitimde yaşanan sorunlar bununla da sınırlı değildir. Uygulanan özelleştirme politikaları sonucunda kamusal eğitim önemli ölçüde tahribata uğramıştır. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 2 bin 395 olan özel okul sayısı bugün yaklaşık 14 bin 700'e ulaşırken, bu okullarda öğrenim gören öğrenci sayısı 1,5 milyona yaklaşmıştır. Eğitim hakkının kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılarak giderek bir eğitim harcamasına dönüştürülmesi, eğitimde fırsat eşitliğini daha da zayıflatmıştır."

"OKULLARIMIZ ÜCRETLİ VE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİĞE MAHKUM EDİLMEKTEDİR"

Öğretmen atamalarına ve okulların fiziki altyapı yetersizliklerine de değinen Türeli, bir tarafta atanamayan öğretmenler mağduriyet yaşarken diğer tarafta okulların ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına mahkum edildiğini, bu durumun güvencesizlik yarattığını belirtti. Birçok bölgede derslik yetersizliği ve kalabalık sınıfların fırsat eşitliğini zedelediğini ifade eden Türeli, depreme dayanıklılık sorunları, laboratuvar, kütüphane, spor alanı ve teknolojik donanım eksikliklerinin çağdaş eğitimin önünde engel oluşturduğunu kaydetti.

"TÜM OKULLARDA ÜCRETSİZ VE SAĞLIKLI BİR ÖĞÜN YEMEK UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLMELİDİR"

CHP olarak tutumlarının net olduğunu vurgulayan Türeli, partinin çözüm önerilerini ve taleplerini şu şekilde sıraladı:

"Eğitim, cumhuriyet ilkeleri temelinde planlanmalı. Bilimsel, laik, nitelikli ve eşit eğitim için bütçeden daha fazla kaynak ayrılmalı. Öğretmen atamaları ihtiyaçlar doğrultusunda hızlandırılmalı, ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamalarına son verilerek tüm öğretmenlerimiz güvenceli çalışma koşullarına kavuşturulmalıdır. Derslik açığı kapatılmalı, okulların fiziki ve teknik altyapı eksiklikleri giderilmeli, öğrencilerimizin çağdaş eğitim koşullarına erişimi sağlanmalıdır. Üniversite öğrencilerimizin barınma sorununun çözümü için devlet yurtlarının kapasitesi artırılmalı ve güvenli, erişilebilir barınma imkanları yaygınlaştırılmalıdır. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve eğitimde başarılarının desteklenmesi amacıyla tüm okullarda ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek uygulaması hayata geçirilmelidir. Aynı zamanda öğrencilerin ekonomik koşulları gözetilerek burs ve kredi destekleri artırılmalı, hiçbir gencimiz maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmek zorunda bırakılmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim, beslenme ve barınma haklarının eksiksiz biçimde güvence altına alınmasının, çağdaş, bilimsel ve laik eğitim anlayışının güçlendirilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA