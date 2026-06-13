Sezgin Tanrıkulu: Diyarbakır Surları'ndaki Restorasyon ve Dönüşüm 11 Yıldır Bitmedi

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Surları'nın önemli bölümlerinden Keçi Burcu'nda yaptığı açıklamada, surlardaki restorasyon çalışmalarının yıllardır tamamlanamadığını belirterek, "Aradan 11 yıl geçti. Halen Sur'da dönüşüm bitmedi. Aslına uygun bir yapılaşma, yeniden onarım bitmedi" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır Surları'nın önemli noktalarından Keçi Burcu'nda bölgedeki restorasyon ve dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Çalışmaların yıllardır tamamlanamadığını belirten Tanrıkulu, "Diyarbakır Surlarının en önemli burcu, 'Keçi Burcu'dur. Bir taraftan Hevsel Bahçelerine bakar, bir taraftan Diyarbakır'a bakar. Yıllardır onarılmadı ve bu onarım bitmedi" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'ın tarihi ve turistik bir kent olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Diyarbakır aynı zamanda tarihi bir turistik kent. Diyarbakır'a gelen ziyaretçilerin ilk uğrayacağı yer Keçi Burcu olurdu. Ama maalesef ziyaret edilemiyor" dedi.

2015 yılında Sur ilçesinde yaşanan yıkıma da değinen Tanrıkulu, "Ayrıca 2015 yılında bütün Sur neredeyse yıkıldı, tahrip edildi, yerle bir edildi. ve o zaman şu ifade edilmişti: 'Sur'u Toledo'ya dönüştüreceğiz.' Yani, 'Aslına uygun bir biçimde imar edeceğiz ve yeniden yapacağız, inşa edeceğiz'" diye konuştu.

Aradan geçen sürede çalışmaların tamamlanmadığını savunan Tanrıkulu, "Aradan 11 yıl geçti. Halen Sur'da dönüşüm bitmedi. Aslına uygun bir yapılaşma, yeniden onarım bitmedi. Yapılanlar ise, Sur'un dokusunu hiçbir şekilde yansıtmayan binalar, ticari alanlar" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, hükümete ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Hükümete, Kültür ve Turizm Bakanına sesleniyorum: Sözleriniz bu muydu? Bunu Diyarbakır hak ediyor mu" dedi.

Kaynak: ANKA