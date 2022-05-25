CHP'li Purçu: "İmar Barışı ile Yapı Kayıt Belgesi Verilen 3 Milyon Yapı Hakkında Yıkım Kararı Alındı, AKP Eliyle Vatandaş Mağdur Edildi" - Haberler

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, TBMM Genel Kurulu'nda; 2018 yılında çıkarılan "İmar Barışı" ile yapı kayıt belgesi verilen yaklaşık 3 milyon yapı için yıkım kararı alındığını öne sürerek, "Yıkım kararı alıp idari para cezaları yazmaya başladılar. 25 milyar lirayı vatandaşa geri ödemediler. AKP hükümeti eliyle vatandaş mağdur edildi" dedi.

CHP'li Özcan Purçu, TBMM Genel Kurulu'nda,"İmar barışı mağduriyetleri ve geri dönüşüm işçilerinin sorunları" ile ilgili gündem dışı konuşma yaptı. AKP hükümetinin 2018 yılında çıkardığı İmar Barışı ile milyonlarca yere yapı kayıt belgesi verildiğini öne süren Purçu, şöyle konuştu:

"Hiçbir araştırma yapmaksızın bütün başvuruları kabul ederek yapı kayıt belgesi verildi. 2021'e geldikten sonra hükümetin para alarak vermiş olduğu bu yapı kayıt belgeleriyle ilgili yerlere yıkım kararları gelmeye başladı. Şu an, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu yıkım ve mağdur sayısını söylememesine rağmen biz sahadan aldığımız verilerle bu rakamı biliyoruz. Yaklaşık 3 milyon yapı için yıkım kararı alındı. İdari para cezaları yazmaya başladılar. Yapı kayıt belgelerinin bedeli olarak vatandaştan topladıkları yaklaşık 25 milyar Türk lirasını da mağdur ettikleri vatandaşa geri ödemediler. Halen kasalarında mağdur vatandaşın parasını tutuyorlar."

"CEZA DAVALARI AÇILDI"

Yapı kayıt belgesi alan vatandaşlara belediye ile çalışma yapılmadığı gerekçesiyle ceza davası açılmaya başlandığını söyleyen Purçu, şöyle devam etti:

"Vatandaş, bu ceza davalarıyla 60 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaya başladı. Devletin parasını aldığı, imar barışı ile hak olarak sunduğu bu yasadan mağdurlar türedi, haksızlık oluştu. Sit, koruma ve riskli alanlardaki yapılara dahi yapı kayıt belgesi verildi. Çanakkale savaşlarının yapıldığı alanlardaki kaçak yapılara dahi yapı kayıt belgesi verilerek bedelleri alındı. Hazineye aktarılan bu bedeller vatandaşa iade edilmedi. Yapı kayıt belgesi iptal edilen vatandaşlar parasını geri alamadı. Vatandaş yapı kayıt belgesine başvurdu ama ceza mahkemelerinde ceza davalarında yargılanıyor, idari para cezalarıyla binlerce liralık cezaya mahkum ediliyor. Vatandaşın kendi elleriyle yaptığı ve yapı kayıt belgesi aldığı evi yıkılmaya başlandı. Bu evlerin yüzde 90'ı tek katlı. AKP hükümeti eliyle vatandaş mağdur edildi."

"AKP HÜKÜMETİ SINIFTA KALDI"

Geri dönüşüm işçilerinin sorunlarına değinen Özcan Purçu şunları söyledi:

"Bu vatandaşlarımız sosyal devletin 'S'sini bile görmüyor, kendi imkanıyla sokaktan topladığı atıklarla çoluğuna çocuğuna bakıyor, evinin kirasını, elektriğini, suyunu ödüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kabahatler Kanunu'na dayalı olarak genelgelerle valiliklere, kaymakamlıklara, belediyelerin zabıta müdürlüklerine talimatlar göndererek; sokaktan geçimini sağlayan, hurdacılık yapan, plastik çöp toplayan bu vatandaşlara ceza yazdırıyor. Sen sosyal devletsen 'Bu vatandaşın elektriği, suyu nasıl ödeniyor, çoluğuna çocuğuna nasıl bakıyor' diye kapısını çalıyor musun? 'Kirasını nasıl ödüyor' diye kapısını çalıyor musun? Sokaktaki emekçinin üzerinden ellerinizi çekin. Valiliklere talimatlar yazmayın, yazdırtmayın. Emniyet müdürlüklerine, jandarmaya talimatlar yazarak o garibanların arabalarını bağlatıyorsunuz, idari para cezaları yağdırıyorsunuz, ömrü boyunca görmeyeceği para miktarı kadar ceza yazdırıyorsunuz. Bir hurdacıya, sokaktan çöp toplayan vatandaşa 59 bin lira, 60 bin lira, 100 bin lira para cezası yazıyorsunuz Kabahatler Kanunu'na göre. O kabahati vatandaş mı işliyor yoksa hükümetin ilgili Bakanlığı mı işliyor? Bunu bir sormak lazım. Bu bağlamda ani birçok düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Hükümet 'Sıfır atık' dedi. Bu proje kapsamında hiçbir şey yapmadı, sıfır aldı. AKP hükümeti sınıfta kaldı."