CHP'li Kılınç: 'Biz Türkiye'nin Geleceğinin Güvencesiyiz'

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifinin görüşmelerinde kürsüden yaptığı konuşmada, CHP'den çok sayıda milletvekilinin istifasıyla başlayan yeni parti sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olduğunu vurgulayan Kılınç, "Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye demokrasisinin öncüsüdür. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizde her zaman geleceğin umudu ve güvencesi olmuştur" dedi.

Partide yaşanan sürece ilişkin farklı değerlendirmeler yapıldığını belirten Kılınç, şunları söyledi:

"Bugün partimizde yaşanan ayrışmaya ayrı ayrı adlar konabilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisinde kalmayı tercih eden arkadaşların da kullandığı kavramlar, ayrılan arkadaşlarımızın kullandığı kavramlar, artık her şey medyada ve sosyal medyada gereksiz bir biçimde tartışıldığı için oradan da fazlasıyla konan adlar var ama ben bu sürece, arkadaşlarımızın ayrılma sürecine 'ayrışma ve arayış' demeyi tercih ediyorum. Arkadaşlarımız genç ve dinamikler. 'Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyalım.' derken Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir gövde olduğunu, sanıyorum yeteri kadar göremediler, hızlı koştular. Evet, doğru, milletvekillerimizin bir kısmı da bu koşuya katıldı, hızlı koştular. Evet, doğru partililerimizin de bir kısmı bu koşuya, hızlı koşuya hızlıca gittiler ama Cumhuriyet Halk Partisi en sonda kalan Cumhuriyet Halk Partiliyi de düşünmek, dağılmamak ve toparlamak zorundadır. Bugün bir ayrışma ve atmosfer olarak bir dağılma içinde olabiliriz ama biz Türkiye'nin geleceğinin güvencesiyiz, Türkiye'nin yarınlarının umuduyuz, Türkiye demokrasinin güvencesiyiz. Onun için, bugün bize düşen görev, hızla toparlanmayı sağlamak, umudu yeniden diriltmek, halkın umudu olabilmeyi yeniden gerçekleştirebilmek ve geleceğin güvencesi olabilmeyi gerçekleştirebilmektir. Onun için diyorum ki: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi."