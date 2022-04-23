CHP'li Karaca: "Yandaşlarınıza Ballı, Kıyaklı Huzur Hakları Öderken Çocukların Beslenme Hakkını Neden Düşünmüyorsunuz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere beş bakanlığın koordinesinde planlanan "okul yemeği programının" 2020 yılından bu yana başlatılmadığını anımsattı. Karaca, "Neden bu kadar derin çocuk yoksunluğu yaşanırken, beslenme hakkı ihlali yaşanırken, ekonomik buhran sebebiyle et ve süt gibi temel gıdalara erişim önünde ekonomik engeller varken, bu programı hayata geçirmiyorsunuz? Yandaşlarınıza ballı, kıyaklı huzur hakları öderken çocukların beslenme hakkını neden düşünmüyorsunuz?" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde; Sağlık Bakanlığı'nın "Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi ile İlgili Eylem Planı 2019-2013" programının 2020 yılında başlatılmasının hedeflendiğini anımsattı.

Karaca, önergesinde, şu sorulara yanıt aradı:

"Sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için okul yemeği programına' başlanması hedeflenen tarihten bu yana iki yıl geçmesine karşın hala neden başlatılmamıştır? 'Sağlıklı büyümenin sağlanabilmesi için okul yemeği programı' ile ulaşılması planlanan çocuk sayısı kaç olarak belirlenmiştir? Çocukların beslenme hakkı ihlalini ortadan kaldırmak, bakanlığınızın görevi kapsamında değil midir? Göreviniz ise neden yerine getirmiyorsunuz? Bakanlığınızın bu seneki bütçesinden söz konusu program için ayrılmış bütçe miktarı var mıdır? Var ise bu miktar ne kadardır? Bakanlığınız çocuğun beslenme hakkının ihlalini neden göz ardı etmektedir?"

Karaca, yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Ülkemizde çocuklar yatağa aç giriyor. Ülkemizde, neredeyse her üç çocuktan birisi, derin yoksulluğun pençesinde yaşamaya ve sağlık kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz 2019 yılında; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı ortaklaşa bir eylem planı hazırladılar.

Bu eylem planını başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri olmak üzere; çünkü en derin yoksulluk ve beslenme hakkı ihlali, bu bölgelerde ağırlıklı yaşanıyor, 2020'den itibaren, okullarda beslenme hakkı için bir beslenme programı hayata geçirilecekti. Yıl 2022, ekonomik buhran giderek derinleşiyor. Açlık sınırının altında asgari ücret, işsizlik ve çocuk yoksunluğu giderek derinleşirken, iki yıldan bu yana bu eylem planında geçen, beslenme programı hayata geçirilmedi. Bu bakanlıkların tamamına soruyorum. Neden; bu kadar derin çocuk yoksunluğu yaşanırken, beslenme hakkı ihlali yaşanırken, ekonomik buhran sebebiyle et ve süt gibi temel gıdalara erişim önünde ekonomik engeller varken, bu programı hayata geçirmiyorsunuz?

Yandaşlarınıza ballı, kıyaklı huzur hakları öderken çocukların beslenme hakkını neden düşünmüyorsunuz? Sağlıklı bir nesil ve gelişmiş bir nesil yetiştirmenin tek yolu, yöntemi; o çocukların erken yaşta et, süt gibi temel besinlere erişmesi gerekir. Beslenme hakkı ihlal edilen çocuklarımızın sesini neden duymuyorsunuz? Bu konuda da TBMM'ye, bu programı neden uygulamadıklarına ilişkin soru önergesi sunduk. Yanıtları da merakla bekliyoruz. Yanıtları da kamuoyu ile paylaşacağız."