CHP'den eğitimde ücretsiz öğün ve eşitlik çağrısı

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, yeni eğitim öğretim yılı öncesi Milli Eğitim Bakanlığına "Vaadinizi derhal gerçekleştirin. Çocuklarımıza ücretsiz eğitim, ücretsiz öğün ve eğitim fırsatında eşitlik istiyoruz. Okullarda temiz içme suyu ücretsiz sunulmalıdır" çağrısında bulundu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gülsever, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere, eğitim emekçilerine ve velilere huzur ve başarı getirmesini diledi.

Öğrencilerin eğitim masraflarının yüksekliğine işaret eden Gülsever, şunları söyledi:

"Yeni eğitim öğretim yılı başlarken milyonlarca çocuğumuz okul heyecanı yaşarken, ailelerimiz artan eğitim masrafları karşısında ne yapacağını düşünüyor. Ankara'da devlet okullarında kırtasiye giderleri 4 bin 791 ila 7 bin 740 lira arasında değişirken, okul üniforması yaklaşık 2 bin 600 liraya ulaşıyor. Servis, ayakkabı, beslenme ve diğer okul ihtiyaçları da eklendiğinde okula başlangıç maliyeti 52 bin liraya kadar çıkabiliyor. 52 bin liralık toplam maliyet, 2026 net asgari ücretinin neredeyse iki katına denk geliyor. Bu tablo, eğitim hakkının nasıl ağır bir ekonomik yük haline getirildiğini gösteriyor. Ailenin yükünü taşıyan anneler, çocuklarının ihtiyaç listesini tamamlayabilmek için mutfak harcamalarından kısmak, borçlanmak, eski çantayı onarmak ve yedek kıyafetten vazgeçmek zorunda bırakılıyor.

Çocukların okulda sağlıklı ve dengeli beslenmesi ise ailelerin çocuklarına günlük verebildikleri harçlığa bağlı olarak değişiyor. Bir çocuğun simit ve ayranla geçiştirdiği öğün yaklaşık 50 lira; tost ve ayran ise 85–100 lira arasında. Bu rakamlar dengeli beslenmenin maliyeti değil, yalnızca sınırlı bir kantin alışverişinin bedelidir. Çocukların gelişimi için gerekli protein, süt ürünleri, meyve, sebze ve yeterli kaloriyi karşılayan bir öğün bu hesapların çok üzerindedir. Türkiye'de yaklaşık 64–65 bin devlet okulunun yalnızca 15 bininde kantin bulunduğu ifade ediliyor. Kantini olmayan okullarda çocukların beslenme ihtiyacı için kamusal bir çözüm bulunmuyor."

"ANNELERİMİZİN, BABALARIMIZIN, ÇOCUKLARIMIZIN SESİ OLMAK ZORUNDAYIZ"

Gülsever, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar, 'üç çocuk yapın' diyor. 1 Eylül'de bir sıkıntı yaşadık. Bir baba dedi ki 'benim üç çocuğum var. Ben kirada oturuyorum. Ben geçinemiyorum. Yaşam hakkımdan vazgeçiyorum. Lütfen ötenazi uygulayın' dedi. Gaziantep'teki bu babamızın sesini duyabilecek miyiz? Bu annelerin sesini duyabilecek miyiz? Adaleti ne zaman sağlayacağız? 'Çocuk yapın' derken o çocukların geçimini, sağlıklı beslenmesini, sağlıklı eğitim hakkını verebilecek miyiz? Devletin görevi budur. Artık annelerimizin, babalarımızın, çocuklarımızın sesi olmak zorundayız. Bir baba ölümü istiyorsa bu ülkede, bir anne çocukları aç kaldı diye kendini asıyorsa bir şeyler değişmek durumunda.

İktidar, yıllardır dile getirilen ücretsiz okul yemeği talebini ülke genelinde hayata geçirmeyerek çocuklarımızın temel hakkını ertelemektedir. Eğitim masrafları yalnızca kırtasiye ve beslenme ile sınırlı değil. Okul servis ücretleri dahi tek bir kalem olarak yıllık 135 bin liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, 2026 net asgari ücretin neredeyse beş katı, yani bir ailenin yaklaşık beş aylık gelirinin tek kalemde silinmesi demek. Anneler ve babalar, çocuklarının okula güvenle ulaşıp evlerine dönebilmesi için bu bedeli ödemek zorunda bırakılıyor.

"GÜVENLİ ULAŞIM, HER ÇOCUĞUN EĞİTİM HAKKININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Köy okullarında ve kırsal bölgelerde güvenli ve düzenli ulaşım imkanlarının bulunmaması nedeniyle çocuklar eğitim hakkına ya hiç ulaşamıyor ya da uzun ve zorlu koşullarda okullarına gitmek zorunda kalıyor. Hiçbir aile, çocuğunun güvenliği ve eğitim hakkı ile evinin geçimini sürdürmek arasında bir tercihe zorlanmamalıdır. Hiçbir çocuk, yaşadığı yer ya da ailesinin ekonomik koşulları nedeniyle eğitim hakkından mahrum bırakılamaz. Çocuklarının güvenliği ile geçimlerini sürdürmek arasında tercihe zorlanan aileler yalnız bırakılamaz. Güvenli ulaşım, her çocuğun eğitim hakkının ayrılmaz bir parçasıdır."

Her çocuğa okulda ücretsiz, sağlıklı ve dengeli bir öğün verilmesi gerektiğini vurgulayan Gülsever, şöyle devam etti:

"Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na bir kez daha sesleniyorum: Vaadinizi derhal gerçekleştirin. Çocuklarımıza ücretsiz eğitim, ücretsiz öğün ve eğitim fırsatında eşitlik istiyoruz. Okullarda temiz içme suyu ücretsiz sunulmalıdır. Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve servis giderleri ihtiyaç sahibi ailelere yeterli tutarda ve zamanında sağlanmalıdır. Öğrenciler için ücretsiz ya da gelir durumuna göre desteklenen güvenli ulaşım sistemi kurulmalıdır. İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet, bilgisayar, internet ve teknik destek sağlanmalıdır. Devlet okullarının temel ihtiyaçları kamu bütçesinden karşılanmalı, okul giderleri velilere yüklenmemelidir. Tek ebeveynli ve birden fazla çocuğu okuyan ailelere özel destek uygulanmalıdır. Üniversite öğrencileri için ücretsiz veya erişilebilir yurt, ulaşım ve beslenme olanakları artırılmalıdır."

"EĞİTİM BİR AYRICALIK DEĞİL, ANAYASAL BİR HAKTIR"

Gülsever, "Bir çocuğun okula aç gitmediği, annelerin ihtiyaç listesi karşısında çaresiz bırakılmadığı, gençlerin ekonomik nedenlerle üniversite tercihi yapmaktan vazgeçmediği bir Türkiye mümkündür. CHP Kadın Kolları olarak biz; çocukların eğitim, beslenme ve dijital erişim hakkını savunmaya; annelerin omuzlarına yüklenen bu ağır ekonomik sorumluluğu kamuoyunun gündemine taşımaya devam edeceğiz. Eğitim bir ayrıcalık değil, anayasal bir haktır. Bu hakkın bedelini çocuklarımız ve annelerimiz ödememelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA