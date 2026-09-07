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"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma

'Seni özlüyoruz' diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel, kendisine “Senin eksikliğini çekiyoruz Osayi Samuel” diye seslenen sarı-lacivertli bir taraftara Türkçe yanıt verdi. Osayi-Samuel, “Abi abi takıma inan; şampiyon olacağız ve hep birlikte kutlayacağız, bu yorumu unutma!” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarının Bright Osayi-Samuel'e yaptığı yorum, Nijeryalı futbolcudan dikkat çeken bir karşılık aldı.

"SENİN EKSİKLİĞİNİ ÇEKİYORUZ"

Bir Fenerbahçe taraftarı Osayi-Samuel'in paylaşımına yaptığı yorumda eski futbolcularına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Senin eksikliğini çekiyoruz Osayi Samuel. Come to Fenerbahçe"

OSAYI-SAMUEL TÜRKÇE CEVAP VERDİ

Osayi-Samuel ise taraftarın mesajını yanıtsız bırakmadı. Türkçe karşılık veren futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığını belirterek şu cevabı verdi:

“Abi abi takıma inan; şampiyon olacağız ve hep birlikte kutlayacağız, bu yorumu unutma!”

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Osayi-Samuel'in özellikle “Şampiyon olacağız” ifadesini kullanması dikkat çekti. Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli taraftara takıma inanması yönünde mesaj verirken sezon sonunda şampiyonluğu birlikte kutlayacaklarını söyledi.

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