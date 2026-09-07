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İstanbul'da taksici dehşeti! Yaşlı adamın yüzüne tekme attı, kadın yerde sürüklendi

İstanbul'da taksici dehşeti! Yaşlı adamın yüzüne tekme attı, kadın yerde sürüklendi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da taksici dehşeti! Yaşlı adamın yüzüne tekme attı, kadın yerde sürüklendi
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İstanbul Fatih'te bir taksi şoförü, tartıştığı yaşlı çifte saldırdı. Taksici, yaşlı adamın yüzüne tekme atarken, yaşlı kadın ise yaşanan arbede sırasında yerde sürüklendi. Çevredekilerin müdahale ettiği olayın ardından şoför taksisine binerek yoluna devam etti. Görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş, yetkililere seslenerek "Yakalayın bu adamı" çağrısında bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir taksi şoförü ile yaşlı çift arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

YAŞLI ADAMIN YÜZÜNE TEKME ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine taksi şoförü yaşlı çifte saldırdı. Şoför, yaşlı adamın yüzüne tekme atarken, saldırı sırasında yaşlı kadın da yere düştü.

KADIN YERDE SÜRÜKLENDİ

Arbedenin devamında yaşlı kadın yerde sürüklendi. Çevrede bulunan vatandaşlar yaşananlara müdahale etmeye çalışırken, saldırıya uğrayan yaşlı adam da taksiciye tepki gösterdi.

TAKSİSİNE BİNİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Yaşlı çifte yönelik saldırının ardından taksi şoförü aracına yöneldi. Şoför, yaşananların ardından taksisine binerek yoluna devam etti.

"YAKALAYIN BU TAKSİCİYİ"

Öte yandan infial yaratan görüntüleri paylaşan çok sayıda vatandaş, yetkililere seslenerek bu taksicinin yakalanması ve gerekli cezaların verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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