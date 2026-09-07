Yatırım Uzmanı Doğan, OVP'nin piyasalara etkisini değerlendirdi! Revizyon neden yapıldı? Altın fiyatlarındaki artış sürecek mi? İşte detaylar...

Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan, Haberler.com’da Serpin Alparslan’ın konuğu oldu. Doğan, altın ve petrol piyasası ile dün açıklanan Orta Vadeli Program ( Ovp ) ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ( Ovp ) dün açıklandı. Yeni OVP’ye göre 2029 yılında yüzde 5 büyüme ve yüzde 9 enflasyon hedeflenirken, ekonomide kademeli dengelenme sürecinin nasıl işleyeceği merak konusu oldu.

Haberler.com’da Serpin Alparslan ile Rotamız Ekonomi’ye konuk olan Info Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Yusuf Doğan, sürece ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

BORSA’DA DEĞİŞİMİN ETKİLERİ

Değerlendirmelerine Borsa İstanbul BISTI 100 endeksiyle bağlayan Doğan, dezenflasyonun belirli bir süreye yansıyacağını kaydederek, piyasa için volatilitenin bir süre daha yüksek kalacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Doğan, “Dolayısıyla burada bizim için en önemli konu artık efektif faiz, politika faizi arasındaki spret özellikle bir, üç ve altı aylık taraftaki zımni para politikası eğrisinin hızlıca değişebileceği, yukarı çıkabileceği ve aşağı çıkabileceği bir dönemden geçeceğiz. Çünkü baktığımızda hem Ovp'de güncellenen hedefler bir yandan da jeopolitik riskler kapsamında enerji maliyetleri ve sanayi büyümesindeki dramatik revize bu çok net piyasaları etkileyecektir. Bu da elbette ki karşımıza özellikle bireysel yatırımcının karşısında bir volatilite ve yönetmesi bir miktar daha zor volatilite olarak çıkacaktır. Çünkü Borsa İstanbul 130 ve 90 günlük volatilitesine baktığınızda zaten oldukça yüksek bir seviye gözlemliyoruz” dedi.

ALTIN PİYASALARI NASIL ETKİLENECEK?

Altın piyasalarını da değerlendiren Yusuf Doğan, “Altın haftaya sınırlı bir gerileme ile başlamıştı. Ons altın, Cuma günü yaklaşık yüzde 1'lik bir gerileme söz konusu olmuştu. Şu anda altın onsu 4 bin 397 dolardan işlem görmekte. 6 bin 848 de gram altın” ifadelerini kullandı.

Altında jeopolitik risklerin de etkisinin yüksek olduğunu belirten Doğan, “Altına baktığımızda özellikle 2024'ün son çeyreği 2025'in ilk yarısındaki momentumun kalmadığını gözlemliyoruz. Bunun da en büyük sebebi aslında şu; Mart ayında başlayan bu ABD- İran arasındaki savaşın jeopolitik riskleri arttırması ve varlık fiyatlamalarını doğrudan etkilemesi”

“ALTIN NEDEN YÜKSELMİYOR?”

Büyük yatırımcılar tarafında altında bu sene hızlı bir atak beklenmediğini belirterek, “Bütün büyük yatırım bankaları da 6 bin dolar olan yıl sonu altın fiyatlamalarını aşağı yönde revize ettiler. 2026 yılını 5 binin üzerinde kapatması bile artık çok zorlaşmış durumda. Çünkü özellikle piyasanın sorduğu şu; bu kadar savaş var. Altın neden yükselmiyor? Çünkü altın yükselmesi için neden tahvile kaymış durumda? Çünkü tahvil piyasasının savaş duyarlılığı şu anda altından daha fazla yükseldi. Bu kapsamda da özellikle hem gram altın hem ons altın tarafında aynı durumu gözlemliyoruz. TL tarafından baktığımızda da yine gram altın ve TL tahvil şu an 2 yıllıklar 39'lara çıkmış durumda. Bu kapsama değerlendirdiğimizde de ve yine Dolar-TL'deki zımni volatilitenin düşük olması, gram altın hareketlerini de ons altındaki hıza rağmen bir miktar daha stabil hale getiriyor” diye konuştu.

PETROL PİYASASINDA SON DURUM

Petrol piyasasını değerlendiren Yusuf Doğan, “Petrol cephesinde ise ateş yeniden yükseliyor gibi görülüyor. Şu anda Brent petrol 95.71'lerde 1.28'lik bir artış var. Geçen hafta yaklaşık yüzde 7-8 yükselmişti. Son bir ayda yaklaşık yüzde 10'un üzerinde değer kazanmıştı. Son bir yılda yükseliş yaklaşık yüzde 47'ye kadar ulaştı” dedi.

FİYATLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrolün neden yükseldiğini de yanıtlayan Doğan, “Brent petrolün bu kadar yükselmesinin nedeni elbette ki ABD İran arasındaki çatışma ve Hürmüz Boğazı'ndaki konu. Çünkü geçtiğimiz günlerde de hatırlanacak olursa orada yine büyük bir petrol tankeri deniz mayınına çarpıp çok büyük hasar almıştı. Bu kapsamda da oradan mümkün mertebe hiçbir büyük petrol şirketi gemisini geçirmek istemiyor. Bu kapsamda da rotaların uzadığı, stok maliyetlerinin arttığı bir süreçteyiz. Bu da tabii ki ister istemez petrol fiyatlarını yükseltiyor. Yine OPEC tarafına baktığımızda da hafta sonu gelen toplantı kararları aslında Brent Petrol’ün fiyatlamasına çok da katkı yapmayacak şekildeydi. Bu bağlamda değerlendirecek olursak şu anda özellikle Brent Petrol'ün bu jeopolitik gelişmeleri olan duyarlılığı çok yüksek seviyede” ifadelerini kullandı.

“BİR SÜRE DAHA YÜKSEK SEYREDECEK”

Hürmüz Boğazı’ndaki sorun ve petrol fiyatlarındaki artışın kısa vadede çözümünün “zor” olduğunu kaydeden Doğan, “Çünkü İran'ın şu an elindeki en büyük koz Hürmüz Boğazı ve iki taraftan da şu anda yapıcı bir olumlu gelişme kaydedemedik. Bu kapsamda değerlendirdiğimizde de Brent Petrol’ün bir süre daha yüksek seyredeceğini söyleyebiliriz. Özellikle 100 doların üzerine çıkıp 120 dolara doğru yakınsama olursa bu globaldeki bütün merkez bankalarının elindeki o marjı tüketecektir” dedi.

OVP’NİN PİYASALARA ETKİSİ NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından dün açıklanan Orta Vadeli Program ( Ovp ) hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yusuf Doğan, OVP’nin piyasalara etkisini de değerlendirdi.

Doğan, OVP’nin açıklanmasının ardından en büyük etkinin bankacılık sektöründe yaşandığını ifade ederek, şunları söyledi:

“En büyük etki bankacılık sektöründe oldu. Çünkü şu anda baktığımızda sabah açılışta bir negatif seyir varken şu anda görece temkinli. Çünkü bu dezenflasyonun bir sürece yayılacağı beklentisi çok net bir şekilde aslında piyasalarda ‘Acaba bu faiz indirim patikası uzar mı?’ sorusunu oluşturdu. Ancak bunun bir de karşı argümanı var. Şimdi sanayi tarafında da ekside yüzde dört büyüme varken yüzde 2.30’a geldi. Yani bu da şu demek, sıkı para politikasının reel sektör üzerindeki etkileri. Bu aslında birbiriyle savaşan 2-1-2 karşılıklı argümanlar karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bazı datalar diyor ki ‘Merkez Bankası acilen faiz indirmeli.’ Ancak bazı datalarda diyor ki ‘Merkez Bankası sıkı para politikasını korumalı.’ Dolayısıyla şu anki bu revize datalar sonrasında piyasanın bence kafası bir miktar karışmış durumda.”

“FAİZLER DÜŞMELİ Mİ DÜŞMEMELİ Mİ?”

Haftanın geri kalanında özellikle Borsa İstanbul'da ve sektörel bazda piyasanın “kafa karışıklığını fiyatlayacağını” söyleyen Doğan, “Çünkü önceki dönemde bizim özellikle TÜİK'ten yaptığımız data analizlerinde sanayi tarafındaki soğumanın çok sert biçimde olacağını biz ekonomik olarak modellemiştik. OVP de bizi bu şekilde doğrulamış oldu. Ancak TÜFE tarafına baktığımızda 16'dan 28.40'a yükseldi. Dolayısıyla şu anda piyasa bir faizler tarafına, enflasyon tarafına baktığımıza faizler düşmemeli. Ancak sanayi üretimi tarafına baktığımızda da ‘faizler düşmeli’yi fiyatlıyor. Bu kapsamda piyasa katılımcının kafası özellikle bu hafta bence bir miktar karışık geçecektir piyasa fiyatlaması” ifadelerini kullandı.

“OVP İLK AÇIKLANDIĞINDA SAVAŞ YOKTU, REVİZYON GEREKLİYDİ”

OVP’deki revizyonun bir geri adım olarak okunmaması gerektiğini savunan Doğan, “Çünkü OVP, İran Savaşı'nın devam ettiği süreçte başladı. Dolayısıyla bence bu makro gerçeklerle daha uyumlu, ayakları daha yere basan. Bence piyasa kredibilitesini gözeten zorunlu bir gerçeklik hamlesi olarak buluyoruz. Çünkü bu OVP'nin ilk açıklandığı dönemde bir savaş yoktu. Ancak şu an biz bunu savaş dönemi çerçevesini okuyoruz ve özellikle enerji maliyetleri kapsamından baktığımızda bu revizyonlar bence gerekliydi. Önceki aşırı iyimser tondan daha realize bir tona ve revizyonlara geçildiğini gözlemliyoruz. Orta uzun vadede piyasalar tarafından kredibilite olarak da yine ekonomi yönetimine döneceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kaynak: Haberler.com