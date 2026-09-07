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Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa Haber Videosunu İzle
Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa
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İstanbul'da katılacağı düğün için abiye elbisesinin üzerine bol bir tişört giyerek Marmaray'a binen genç kadın, sokaktaki rahatsız edici bakışlardan kaçınmak için üstünü istasyon çıkışında değiştirdi. O anları kayda aldırıp "İnsanların bakışları o kadar kötü ki... Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa" diyerek paylaşan genç kızın videosu kısa sürede viral oldu.

İstanbul'da katılacağı bir düğün merasimi için hazırlanan genç bir kadın, yolculuğunu toplu taşıma aracıyla gerçekleştirdi. Maruz kalacağı bakışları hesap eden genç kız, elbisenin üzerine bol bir tişört giyerek Marmaray'a bindi. 

"Hiçbir kadın bunu yapmak zorunda kalmamalı. İnsanların bakışları o kadar kötü ki... Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa" diyen genç kız, Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi. O anları kayda alıp paylaşan genç kızın görüntüleri kısa sürede en çok izlenen videolar arasında girdi. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtugba b.:

güzel fikir , fikri sevdim. biz de yanımıza yedek kıyafetle gezerdik gençken, normal şeyler bunlar

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Haber YorumlarıGereksiz 2045:

Abla tişörtü çantaya sokmamışsındır umarım.

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