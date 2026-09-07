Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

İstanbul'da katılacağı bir düğün merasimi için hazırlanan genç bir kadın, yolculuğunu toplu taşıma aracıyla gerçekleştirdi. Maruz kalacağı bakışları hesap eden genç kız, elbisenin üzerine bol bir tişört giyerek Marmaray'a bindi.

"Hiçbir kadın bunu yapmak zorunda kalmamalı. İnsanların bakışları o kadar kötü ki... Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa" diyen genç kız, Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi. O anları kayda alıp paylaşan genç kızın görüntüleri kısa sürede en çok izlenen videolar arasında girdi.

Kaynak: Haberler.com