CHP'li Gülsever, 2025'te en az 94 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiğini vurguladı

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Yoksulluğun yükünü çocukların omuzlarına bırakan düzene karşı çocukların, emeğin ve adaletin yanında duracağız. Çocuklarımızın emeğini değil; umutlarını, hayallerini ve geleceklerini büyütmek zorundayız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, çocuk işçiliğine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çocuk işçiliğinin yoksulluk, güvencesizlik ve denetimsizlikten beslenen yapısal bir sorun olduğunu belirten Gülsever, çocukların eğitimden ve güvenli bir gelecekten koparılmasına tepki gösterdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin verilerine göre, Türkiye'de 2025 yılında en az 94 çocuk çalışırken yaşamını yitirdiğine işaret eden Gülsever, bu sayının yalnızca bir istatistik olarak görülemeyeceğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayatını kaybeden 94 çocuğun her biri yarım kalan bir hayat, gerçekleşemeyen bir hayal ve telafisi mümkün olmayan bir kayıptır. Çocuk işçiliği kader değildir. Çocukları çalışmaya mecbur bırakan koşullar; derinleşen yoksulluğun, güvencesizliğin ve etkili denetim mekanizmalarının işletilmemesinin sonucudur."

Çocukların çalışma yaşamına sürüklenmesinin eğitim, sağlık, oyun, gelişim ve yaşam haklarının ihlali anlamına geldiğini belirten Gülsever, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gülsever, "Çocukların yeri fabrikalar, şantiyeler ve tarlalar değil okullar, oyun alanları ve güvenli yaşam ortamlarıdır. Hiçbir çocuk ailesinin geçimini üstlenmek zorunda bırakılmamalı, eğitim hakkından koparılmamalı ve denetimsiz çalışma koşullarında yaşamını kaybetmemelidir" dedi.

Gülsever, çocuk işçiliğiyle mücadelenin yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı tutulamayacağını; yoksulluğu azaltan, aileleri destekleyen ve her çocuğun nitelikli eğitime erişimini güvence altına alan bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Kadın Kolları olarak çocukların yaşam hakkını, eğitimini ve geleceğini savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Gülsever, "Yoksulluğun yükünü çocukların omuzlarına bırakan düzene karşı çocukların, emeğin ve adaletin yanında duracağız. Çocuklarımızın emeğini değil; umutlarını, hayallerini ve geleceklerini büyütmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA