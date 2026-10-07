Haberler

10 cinayetten hükümlü suç örgütü elebaşı, İstanbul'da eşiyle yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan hapis cezası çekerken şartlı tahliye sonrası kaçan suç örgütü elebaşı Yuri Radulov, İstanbul Fatih'te eşiyle yakalandı. Radulov'un üzerinde sahte kimlik bulundu, kendisi ve eşinin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçundan aldığı hapis cezasını çekerken şartlı tahliyesinin ardından kaçtığı belirlenen suç örgütü elebaşı Yuri Radulov, Fatih'te eşiyle birlikte yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uluslararası alanda aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, geçmiş tarihlerde 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçlarını işleyen Radulov'un, Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

İstihbarat Şube Müdürlüğüyle yürütülen çalışmalar sonucu Radulov'un, Fatih'te saklandığı adres belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda Radulov ve eşi V.R. gözaltına alındı. Radulov'un üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik bulundu.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli ve eşinin sınır dışı edilmesine yönelik işlemler başlatıldı.

Radulov'un, ülkesinde işlediği cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarına ilişkin hapis cezasını çekerken geçen yıl şartlı tahliye olduğu ve ülkesinden kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika ülkesinden Türkiye'ye karşı hamle! İsrail'den yardım istediler

Afrika ülkesi Türkiye'ye karşı İsrail'den yardım istedi
Okan Buruk'tan radikal karar! Bu sezon 2. kez olacak

Bu performansın bedeli ağır oldu!
Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı

Evrakları yakarken suçüstü! Belediyeyi sarsan operasyon böyle başladı
Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret

Savcı tahliyesini istemişti! Aleyna Kalaycıoğlu'na mahkemeden ret
Mersin'de şafak vakti dev operasyon! 630 polisle 121 adrese baskın

Saat 06.00'da harekete geçtiler! 630 polisle 121 adrese baskın
Rusya 70 füzeyle vurdu, en az 11 ölü! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi

Ukrayna'ya 70 füze yağdı! Zelenskiy: Putin'e doğum günü hediyesi
Greenwood için 'Mutsuz' diyorlardı! Bu görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor

Görüntüyü izleyenler aynı yorumu yapıyor