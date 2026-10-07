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Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

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Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
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90'lı yılların unutulmaz çocuk programı "Hugo"nun sunucusu Tolga Gariboğlu, yıllar sonraki haliyle yeniden gündeme geldi. "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınan Gariboğlu'nun son görüntüsüne çok sayıda kişi tarafından "Hiç yaşlanmamış" yorumu yapıldı.

1990'lı yıllarda çocukların televizyon başında büyük bir heyecanla takip ettiği "Hugo" programının sunucusu Tolga Gariboğlu, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden dikkat çekti. "Tolga Abi" olarak hafızalara kazınan Gariboğlu'nun geçmişteki ve daha sonraki yıllara ait fotoğraflarının yan yana getirilmesi, izleyenleri yıllar öncesine götürdü.

HUGO 1993'TE TÜRKİYE'DE YAYINLANMAYA BAŞLADI

Danimarka çıkışlı "Hugo" formatı, 1993 yılında Kanal 6 ekranlarında Türkiye'deki izleyiciyle buluştu. Programın sunuculuğunu Tolga Gariboğlu üstlenirken, çocuklar telefonla canlı yayına bağlanarak telefon tuşları aracılığıyla Hugo karakterini yönlendiriyordu.

1996

Yarışmacılar, Hugo'nun ailesini Cadı Sila'nın elinden kurtarmaya çalışıyordu. Ev telefonlarının başında programa bağlanmayı bekleyen çocuklar için "Hugo", dönemin unutulmaz yapımlarından biri haline geldi.

"TOLGA ABİ" OLARAK HAFIZALARA KAZINDI

Çocuklarla kurduğu iletişim ve sunumuyla programın simge isimlerinden biri olan Tolga Gariboğlu, izleyicilerin hafızasında "Tolga Abi" olarak yer etti. "Hugo" farklı dönemlerde farklı kanallarda ekrana gelirken Gariboğlu da programla özdeşleşti.

2026

YILLAR SONRAKİ GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Tolga Gariboğlu'nun "Hugo" dönemindeki fotoğrafıyla daha sonraki yıllarda çekilen görüntüsünün yan yana gelmesi, aradan geçen yılları gözler önüne serdi. Bir dönemin çocuklarının yakından tanıdığı "Tolga Abi"nin değişimi, 90'lı yılların unutulmaz televizyon günlerini yeniden hatırlattı. Fotoğrafı gören çok sayıda kişi "Hiç yaşlanmamış" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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