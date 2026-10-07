Haberler

Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen sezon Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve 2026 Dünya Kupası'nı evinden izleyen Eduardo Camavinga, bu sezon yeniden yükselişe geçti. Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Fransız yıldız, Jose Mourinho ve Zinedine Zidane'ın desteğiyle eski günlerine dönmeye başladı.

  • Real Madrid forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, bu sezon 6 maçta süre aldı.
  • Camavinga, Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Türkiye, Belçika (2) ve İtalya karşılaşmalarında görev aldı.
  • Camavinga, geçen sezon Real Madrid'de 43 maçta 2199 dakika sahada kaldı ve maç başına 51 dakika süre aldı.

Real Madrid forması giyen Eduardo Camavinga, bu sezon kendisini yeniden ispat ediyor.

DÜNYA KUPASI'NI EVİNDEN İZLEDİ

İspanyol devinde geçen sezon 43 maçta süre bulan Fransız orta saha oyuncusu, 2199 dakika sahada kaldı. Camavinga, maç başına 51 dakika süre aldı. Camavinga, bu gelişmenin ardından Fransa Milli Takımı'nın kadrosuna alınmadı ve 2026 Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kaldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Fransız orta saha oyuncusu Camavinga için yaz transfer döneminde ayrılık haberleri gündeme geldi. Galatasaray da 23 yaşındaki futbolcuya ilgi gösterdi ancak Camavinga, Real Madrid'den ayrılmadı.

KADERİ İKİ İSİMLE DEĞİŞTİ

Camavinga'nın kaderi Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nda yaşanan teknik direktör değişimleri ile değişti. Fransa'da Zinedine Zidane göreve başladı, Real Madrid'de ise teknik direktörlük görevine Jose Mourinho geri döndü.

MİLLİ TAKIMA GERİ DÖNDÜ

Fransa Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Zidane'ın kendisini yeniden kadroya alması ve Uluslar Ligi'ndeki maçlarda görev vermesi Camavinga için büyük moral oldu. 23 yaşındaki orta saha bu maçlarda gösterdiği performansla alkış aldı ve geleceği için oldukça umut verici bir görüntü çizdi.

MOURINHO'DAN DESTEK

Camavinga bu sezon Real Madrid'de Jose Mourinho'dan da büyük destek görüyor. Portekizli teknik adam Malaga galibiyeti sonrası onu ilk 11'de başlatmasına vurgu yapmış, "Pek el üstünde tutulmayan bir çocuk bugün muazzam bir maç çıkardı" diyerek oyuncusuna sahip çıkmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Camavinga bu sezon Real Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Yıldız orta saha ayrıca Fransa Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı Türkiye, Belçika (2) ve İtalya karşılaşmalarında da süre buldu.

AYRILIK BEKLENMİYOR

Real Madrid'de kötü tamamlanan geçen sezonun ardından ayrılık haberlerine rağmen takımdan ayrılmayan Camavinga'nın, iyi başladığı bu sezon da İspanyol devinden ayrılması beklenmiyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Montella için yolun sonu! Tazminatı bile belli oldu

Ve beklenen oldu! Güle güle Montella
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak

Tepkileri dindirmek için bir açıklama daha yaptı: İzmir bir anda...

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü

Kışın habercisi! Türkiye'nin o bölgesine ilk kar düştü
TikTok yayınında pes dedirten 'Don' muhabbeti! İzleyenler emniyeti etiketliyor

TikTok yayınında rezil muhabbet

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz'de saldırılar arttı, Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Fatma Betül ifadeye çağrıldı
Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer

Sahada yapamadığını masada yapıyor! Dünyayı ayağa kaldıracak transfer
Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı

Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri hayli şaşırttı
Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor

Nazardan koruyor tanesi 60 liradan kapış kapış gidiyor
Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İstifa eden Bekir Bozdağ'ın yerine geçecek isim belli oldu
Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında

Telefona bakan öğrenciler panik oldu! Görüntü polisi harekete geçirdi