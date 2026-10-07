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Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı

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Oyuncu Berna Laçin gözaltına alındı
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Oyuncu Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Laçin, ekiplerin evinde arama yaptığını belirterek, "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın Ak Parti'ye katılmasına ilişkin paylaşımları nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan oyuncu Berna Laçin, gözaltına alındığını duyurdu.

Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gözaltına almaya geldiler ve evimde arama yapıyorlar ne olduğu anlayamadım" dedi. 

NE OLDU?

Soruşturmanın merkezinde Laçin'in yaptığı İzmir paylaşımı bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncunun "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma!" ifadelerini kullandığı paylaşımının ardından harekete geçti.

Paylaşımın yapıldığı gün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Ak Parti'ye katıldı. Tugay'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"1 SAAT GEÇMEDEN SORUŞTURMA AÇILDI"

Laçin, hakkında soruşturma başlatıldığı haberlerinin ortaya çıkmasının ardından gelişmenin bu kadar kısa sürede yaşanmasına şaşırdığını dile getirdi.

"Bunu attım, sonra çorbayı ocağa koydum, yazmamın üstünden 1 saat geçmeden halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu ile ilgili soruşturma açıldı dedi gazeteci bir arkadaş."

Kendisine o sırada resmi bir bildirim ulaşmadığını söyleyen Laçin, haberin doğru olmayabileceğini düşündüğünü belirterek "Açıkçası yalan haberdir diye varsayıyorum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu ayrıca soruşturma haberlerine "İzmirli olmak suç mu acaba?" sözleriyle tepki gösterdi.

DAHA ÖNCE DE HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Laçin, geçmiş yıllarda yaptığı farklı paylaşımlar nedeniyle de adli süreçlerle karşı karşıya kalmıştı. Laçin, 2018'de Medine'ye ilişkin ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla yargılanmış ve 2019'da beraat etmişti. Beraat kararı daha sonra istinaf tarafından da onanmıştı.

Oyuncu hakkında 2024'te ise sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek "Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıBülent Aksoy:

İyi olmuş neymiş izmir daha öncede işgal edilmiş sen kimsinki bu lafı edecek hadsiz

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme12
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Haber Yorumlarıjp7jknxq5y:

hadi oradan korkaklar

yanıt2
yanıt6
Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Aynen öyle.,İzmir daha öncede işgal edildi!

yanıt1
yanıt4
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Bu kadının bütün paylaşımları kin, nefret ve ötekileştirme üzerine, paylaşımlarına bakmanız yeterli

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjp7jknxq5y:

trol

yanıt1
yanıt7
Haber YorumlarıKaraşal:

ne olduğunu anlayamadım. :)) anlatırlar…

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Pınarcı:

Ceddin anladımı ki sen anlayasın

yanıt1
yanıt1
Haber Yorumlarıhsynaydgn7:

konuşanı eleştireni alın seçimleride kaldırın olsun bitsin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhasan baba dikkat:

Konuşmak eleştirmek başkalarına hakaret etmek değildir, bunu ya öğreneceksiniz, yada silkeleye silkeleye devlet öğretecek

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Hasan Gavur İzmir demekten daha büyük hakaret mi var peki bunu söyleyen densize ne yapıldı?

yanıt0
yanıt0

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