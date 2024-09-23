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CHP'li Emir'den Sağlık Bakanlığı'na Soru Önergesi: 'Usulsüzlükler Denetimden Kaçtı mı?'

CHP'li Emir'den Sağlık Bakanlığı'na Soru Önergesi: 'Usulsüzlükler Denetimden Kaçtı mı?'
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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sayıştay raporunda Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'nde güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle sağlık hizmeti verilmediğini vurgulayarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na sorular yöneltti.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılına ilişkin hesaplarını denetleyen Sayıştay raporunda 'Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinde görevli şirket tarafından sunulması gereken güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle ilgili serviste sağlık hizmeti verilemediği' tespitinin yer aldığına dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri servisinde yaşanan skandalı Meclis gündemine taşıdı. Psikiyatri Servisinde güvenlik hizmeti olmadığı için ilgili serviste sağlık hizmeti verilemediğini ifade eden Emir, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemi ile soru önergesi verdi.

"Bakanlığın skandalları bitmiyor"

"Bakanlığın skandalları bitmiyor" diyen Emir'in açıklaması şöyle:

" Sağlık Bakanlığı'nın 2023 yılına ilişkin hesaplarını denetleyen Sayıştay'ın raporu incelendiğinde Sağlık Bakanlığı'na yıllardır yapılan uyarıların dikkate alınmadığı gibi üstüne yeni usulsüzlüklerin yapıldığı tespit edilmiştir. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak vaadi ile sunulan şehir hastanelerinde yapılan usulsüzlükler milyonlarca lira zarara sebep olmakta ve bu bedel günün sonunda vatandaşın omuzlarına yüklenmektedir.

"Alınmaya hizmetin ödemesi yapılmış"

Raporda, 'Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisinde görevli şirket tarafından sunulması gereken güvenlik hizmetinin sunulmaması nedeniyle ilgili serviste sağlık hizmeti verilemediği, görevli şirkete karşı sözleşme haklarından bazılarının kullanılmadığı ve sağlık hizmeti verilemeyen bu alan için hizmetlerden bir kesinti yapılmadığı görülmüştür. Sözleşme yükümlülüklerini esaslı ihlal olarak değerlendirebilecek bu durum karşısında idare tarafından sözleşmenin ilgili maddeleri uyarınca yazılı ihtar ve başvuru haklarının kullanılamadığı ve hizmetin sunulması karşılığında hizmet ödemelerine hak kazanması gereken Görevli Şirkete ilgili alanlarda hizmet sunulmaması ile ilgili kesinti yapılmadığı tespit edilmiştir' denilmektedir. Ortada bir kamu zararı olmasına karşın bu zamana kadar gerekli denetlemeler yapılmadığı için bu işin sorumlularından hesap sorulmamıştır."

"Bu usülsüzlük Bakanlık denetiminde tespit edilmedi mi?"

CHP'li Emir, yanıtlaması istemiyle Bakan Kemal Memişoğlu'na şu soruları sordu:

"Raporda belirtilen hastane usulsüzlükleri, Sağlık Bakanlığı'nca yapılan denetimlerde tespit edilememiş midir?

Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'ni bu zamana kadar denetlemiş midir, denetlendi ise sorumlular hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?

Sayıştay raporlarında her yıl yapılan uyarıların çözümü için Sağlık Bakanlığı bu zamana değin bir strateji planı geliştirmiş midir? Böyle bir planlama yapıldı ise kamuoyu ile neden paylaşılmamış ve gerekli adımlar atılmamıştır?"

Kaynak: ANKA / Güncel

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