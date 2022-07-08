CHP'li Çakırözer ve Süllü Hayvan Pazarını Ziyaret Etti, Besici: "Koyunumu Sattım. Davarım Kaldı, Onları da Satacağım. Ben de Şehre Geleceğim, Açlar...

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Muttalip Mahallesi'nde kurulan Eskişehir Hayvan Pazarı'nı ziyaret etti. Emirdağlı bir besici Çakırözer ve Süllü'ye, "Ben önce koyunumu sattım. Şimdi 10, 15 davarım kaldı onları da satacağım. Bundan sonra tamam. Ben de şehre geleceğim, açlar kervanına ben de katılacağım" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Muttalip Mahallesi'nde kurulan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Besicilerin çoğu hayvancılığı bırakacaklarını söyledi. Eskişehir'in Danişment köyünden pazara gelen bir besici, bayrama bir gün kalmasına rağmen satış yapamamaktan dert yandı. Besici şöyle anlattı:

"Geçen yıl 2 bin liraya sattığımız hayvan bu yıl 2 bin 500 lira. Hiçbir artma yok. Getirdiğimiz hayvanın yüzde 90'ı kalacak. Köylü perişan. Yemin torbası 390, 400 lira. 2 yıl önce 77, 80 liraydı. Yeme gelen zam kadar, hayvana gelmedi. Hayvanlarla buraya geldim, 7 buçuk milyar (7 bin 500 lira) mazot masrafı çıkmış. Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bir tane koç satayım dedim, geldi gitti masraflarına yetmiyor. Çoban çalıştırıyoruz 5-6 milyar (5-6 bin lira)."

Seyitgazi'nin Akin köyünden bir besici ise şunları söyledi:

"GELEN YOK, GÜVENLİKÇİLERE BAĞIRIYORUM 'KAPILARI AÇIN' DİYE, SANKİ KAPIDA KALDI İNSANLAR. İNSAN YOK, BURADAKİLER HEP SATICI"

"Almıyorlar, 4 lira (4 bin lira) diyoruz almıyorlar. 2 yaşında hayvan veriyoruz, iki senedir zaten yedi kendini. Çocuk çoluğun mağduriyeti yanımıza kar. Üç dört gündür ayağımızdaki ayakkabıyı çıkaramıyoruz. Sağ olsunlar, büyüklerimizden ilgilenen de yok vatandaşla. 30-40 tane hayvanım var, satamadık. Vatandaş, 'düşsün' diye bekliyor. Bayramın birinci, ikinci günü 500-1000 lira fiyatta iner mi diye bekliyor. Gelen yok, güvenlikçilere bağırıyorum 'kapıları açın' diye, sanki kapıda kaldı insanlar. İnsan yok, buradakiler hep satıcı."

Besicilerin elindeki hayvanları bitirmek için damızlık koyunlarını satışa getirdiğini söyleyen besici, "Bakın damızlık koyunlar burada. 2 yaşında koyun. İnsanlar bitirmeye çalışıyor. Gücümüz kalmadı. 1 çuval yem 400 lira, geçen yıl 130 liraydı. Geçen yıl 2 bin 200 liraya verdiğimiz koyunu bu yıl aynı fiyata veremiyoruz. Çok zor. Yalvarıyoruz olmuyor, kime gideceğiz? Biz kime konuşalım? Gelen yok, giden yok. Sır meydanı ok meydanı" diye dert yandı.

Emirdağ'dan hayvan pazarına satışa gelen Ercan Özer ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"90 hayvan getirdik daha satamadık. 2 bin, 2 bin 500 liraya satıyoruz alan yok. Yemin çuvalı 400 lira, 1 kuzu 4 çuval yemden çıkıyor. Bin 600 lira sadece bir kuzunun yemi tutuyor. Bunun anası da bin 100 lira tutuyor, 2 bin 700 lira. Ben 3 bin lira istiyorum. Kazanacağım 300 lira. Bunun ilacı var, çobanı var, buraya gelip gitme masrafı var. 600 koyun var komple zarar. Şu anda biz bırakmaya gidiyoruz. Emirdağ'da bu sene kesilmiş olan damızlık hayvan kadar hiçbir yerde kesilmemiştir. Bunları biz üretmek için yıllarımızı verdik."

Ellerindeki hayvanını bitirmeye çalıştığını söyleyen besici Murat Vuran, "Ben önce koyunumu sattım. Şimdi 10, 15 davarım kaldı onları da satacağım. Bundan sonra tamam. Ben de şehre geleceğim, açlar kervanına ben de katılacağım" dedi.

"10 TANE KOYUN SATTIM GERİ DÖNÜŞ PARAM ÇIKMADI. HEPİMİZ BU ELİMİZDEKİLERİNİ ÇIKARALIM, HAYVANCILIĞI BIRAKACAĞIZ. GÜCÜMÜZ YOK"

150 hayvanı ile Kars'tan Eskişehir'e satışa gelen besici Bülent Kurukafa ise, sadece nakliye masrafının 30 bin lira olduğunu söyledi. 1 haftada sadece 10 tane hayvan satabildiğini söyleyen Kurukafa, şunları söyledi:

"Ben Karst'tan geldim. 30 bin lira tır masrafım tuttu. Şu ana kadar sattığım 10 tane hayvan bir haftada. 150 tane hayvan getirdim, 140 tane hayvanım kaldı. Yem pahalı, nakliyat pahalı, satış da olmuyor. 10 tane koyun sattım geri dönüş param çıkmadı. Hepimiz bu elimizdekilerini çıkaralım, hayvancılığı bırakacağız. Gücümüz yok. Geçen yıl pandemide 30 koyunum kalmıştı. Şimdi hepsi dolu. Şu an geri döneceğiz nasıl döneceğiz. 30 bin lira gelirken verdik, şimdi nasıl vereceğiz."

ANKA / Güncel