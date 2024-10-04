CHP'li Çakırözer, Eylül Ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu Açıkladı: Tetikçinin de Siyasetçinin de Hedefinde Gazeteci Var

(ANKARA) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eylül ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu yayınladı. Çakırözer, "Parlamentonun gündemi, ekonomik yoksulluk olduğu kadar hak ve özgürlükler alanında milyonların yaşadığı yoksunluktur. Basın ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller de bunların başındadır. Parlamentoda bu ihlallerin sona erdirilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, düzenli olarak hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu'nda eylül ayında yaşanan sorunlara dikkat çekti. Gazeteciler ve basın kuruluşlarının tehdit ve soruşturmalarla baskı altına alındığını belirten Çakırözer, gazetecilerin haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle 52 kez hakim karşısına çıktığına raporda yer verdi. Raporda, Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasını takip eden gazeteciler ve basın kuruluşlarının hem sanıklar hem de siyasetçiler tarafından hedef alındığı da yer aldı.

"'Yanlışlıkla' gözaltı"

Raporda, eylül ayında yaşanan basın özgürlüğü ihlalleriyle ilgili şu tespitler yer aldı:

"Eylül ayında gazeteciler 52 kez hakim karşısına çıktı. Cezası onanan bir gazeteci tutuklandı. Gazetecilerin yazıları, sosyal medya paylaşımları nedeniyle evlerine baskın yapıldı. Özgür Yurttaş Haber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Murat Yıldırım hakkında haber ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı. Gazeteciler Ruşen Takva ve Kadir Cesur haber takibinde gözaltına alındı. Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, hakkında arama olduğu iddiasıyla Bursa'da gözaltına alındı. Çakır ismi ve kimlik numarası, aranan şahıstan farklı olmasına ve bunu emniyet güçlerine anlatmasına rağmen gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü ve daha sonra serbest bırakıldı. Emniyet Genel Müdürü yapılan 'yanlışlık' nedeniyle Çakır'dan özür diledi.

"Tetikçisi de siyasetçisi de gazeteciyi hedef alıyor"

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davası duruşmasında katil zanlısı Eray Özyağcı salondan çıkartılırken gazeteciler Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel'i tehdit etti. MHP lideri ve parti yöneticileri de bu davaya ilişkin yapılan yorumlar nedeniyle Halk TV'yi, yorumcularını ve sunucularını hedef aldı. Birgün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, menzil cemaati hakkındaki kitabı nedeniyle hem sosyal medya tehditleri hem de cemaate yakın derneklerin suç duyurularıyla karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, kendisine gönderilen bir video kaydı ile ölüm tehdidi aldı. Diyarbakır'da Narin Güran cinayetiyle ilgili gelişmeleri aktaran Halk TV muhabiri Ferit Demir ve kameraman Hasan Bıra korumalar tarafından engellendi.

"Habere soruşturma ve tazminat"

Gazeteci Furkan Karabay hakkında deprem sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ve YouTube yayınları nedeniyle Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaretten dava açıldı. Gazeteciler Medine Mamedoğlu, Ahmet Kanbal ve İrfan Uçar hakkında soruşturma ve davalar açıldı. SADAT, Evrensel'in Genç Hayat ekinde 2021 yılında yayımlanan bir yazı nedeniyle gazeteye dava açtı. Evrensel Gazetesi yazarı Özcan Yaman yazısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın açtığı davada 10 bin TL'lik tazminat ödemeye mahkum edildi. Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan dava sonucu 115 bin TL tazminat cezası ödediğini duyurdu.

"Altun istedi, yüzlerce haber erişime engellendi"

İktidarın sansür aygıtına dönüşen RTÜK, örneği görülmemiş bir uygulamaya daha imza attı. RTÜK, Halk TV sunucusu Sinem Fıstıkoğlu'nun konuğunun yorumlarına 'gülümsediği' için kanala para cezası verdi.

Eylül ayında Umut Gazetesi, Medyaradar, Etkin Haber Ajansı erişime engellendi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un talebiyle kendisi ve yakınları hakkındaki 648 haber ve sosyal medya içeriğine bir günde erişim engeli getirildi."

Raporda, eylül ayında erişim engeli getirilen haberler de şöyle sıralandı:

"RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in bacanağını, kayınbiraderini ve eşinin yakın arkadaşını RTÜK'te işe aldığı iddiaları, Konya'daki tarikat şeyhinin 'mehdi gelecek' diyerek cemaate yüksek fiyattan arsa sattığı iddiaları, Ülkü Ocakları genel başkan danışmanının cinayetle sonuçlanan mekan baskınının şüphelileri arasında olduğu iddiası, İsmailağa cemaatine yakın iki grubun umrede kavga ettiği, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü ve üniversite hakkındaki yolsuzluk iddiaları, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Yardımcısının İsrail'e tepki gösterdiği sosyal medya paylaşıma yönelik yorumlar, yabancı futbolcuların dolandırıldığına ilişkin açılan dava, Van'da görev yapan astsubay ve imam arasında yaşananlara ilişkin haberler."