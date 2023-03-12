CHP'li Bülent Kuşoğlu'ndan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu mesajı: Aynı anda iki görevi yapamazlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aynı anda cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığı yapamayacaklarını söyledi. Sözlerini sürdüren Kuşoğlu, "Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adaylığını belirlemek üzere toplanan 6'lı Masa'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul etmeyen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulunmuştu. Yaşananlar sonrası İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı olması hususunda karara varılmış ve aday olarak Kılıçdaroğlu açıklanmıştı.

"AYNI ANDA İKİ GÖREVİ YAPAMAYACAKLAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TV100'de katıldığı Memleket programındMillet İttifakı'nın seçimi kazanması halinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni konumlarına ilişkin atılacak adımları anlattı. Kuşoğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklarını söyledi.

"İKİ BELEDİYEYİ AK PARTİ'YE KAPTIRMIŞ OLACAĞIZ"

Sözlerini sürdüren Kuşoğlu, şunları söyledi: "Seçimleri kazandıktan sonra hemen iki belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti'ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024'teki yerel seçim) Mart'taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak.

"KILIÇDAROĞLU YAPTIRMAZ, HİÇ İSTEMEZ"

İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar. Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır.

"BELEDİYE BAŞKANLIKLARINDAN AYRILACAK"

14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. "Belediyelerdeki yapılacak işler var" denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."