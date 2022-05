CHP'li Başevirgen'e Dert Yanan Manisalı Besici: "Üretici Bitti. Bundan Sonra Süt Tozu İthal Edip Yoğurt Yapsınlar"

MANİSA (ANKA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'da besicilerin sıkıntılarını dinledi. Baba-oğul besicilik yapan Ali Namlı ve Mehmet Namlı, "Devamlı mağdur olduktan sonra üretmenin bir anlamı yok. Öyle kötü bir duruma gelindi ki gebe inekleri bile kesiyorlar" dedi. Hem çiftçilik hem de hayvancılık yapan Ali Kavak "Üretici bitti. Bu saatten sonra süt tozu ithal edip onunla yoğurt yapsınlar… Devlet bize resmen 'bu işi bırak' diyor… Her yerden sıkışmış vaziyetteyiz. Bir çıkış yolumuz yok. Biz üretmek istiyoruz ama devlet ürettirmiyor. Versinler bize yemin çuvalını 120 liraya, nasıl üretiyoruz görsünler" dedi.

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa Kırkağaç'ta besicilerle bir araya geldi.

"GEBE İNEKLERİ BİLE KESİYORLAR"

Baba-oğul besicilik yapan Mehmet Namlı ve Ali Namlı, artan maliyetlerden yakındı. Ali Namlı, şöyle konuştu:

"1940'lardan beri hayvancılık yapıyoruz. Dededen oğula bu işin içindeyiz. Ama ben oğluma artık bu işten uzaklaşmasını söylüyorum. Çünkü hayvancılık son demlerini yaşıyor. Gelenbe'de dört tane mandıra var. Bunlardan ikisi depolarını doldurdu. Yani üreticiden süt almıyor. Çünkü depolar dolu, fiyatlar yüksek, satamıyorlar. Bu durum direkt üreticiye yansıyor, süt inekleri kesime gidiyor. 90 tane hayvanım var her sene azalıyor. Sattığım hayvanı yerine koyamıyorum… Süt fiyatı en az yem fiyatı kadar olmalı ki kazanabilelim. Bize ucuz yem versinler. Biz üretiriz. Devamlı mağdur olduktan sonra üretmenin bir anlamı yok. Öyle kötü bir duruma gelindi ki gebe inekleri bile kesiyorlar.

"BİZ DESTEK DİYE BİR ŞEY GÖRMÜYORUZ"

Maliyet sadece yem ve mazot değil ki. Elektrik fiyatları beşe katladı. Destekleri bile büyük üreticiler alıyor. Bir sürü kriter koymuşlar uymadığımız için biz destek diye bir şey görmüyoruz. Bu şartlar altında sadece onlar ayakta kalabilir. Yarınımızı bilmiyoruz. Küçük üreticinin hiçbir şansı yok. Hem üretici hem tüketici dertli."

"DEVLET BİZE RESMEN 'BU İŞİ BIRAK' DİYOR"

Hem çiftçilik hem de hayvancılık yapan Ali Kavak da şunları söyledi:

"Süt fiyatları ortada. Artık inekler kendi masrafını bile çıkartmıyor. Destekleri 20 kuruşa indirdiler. Bir yerden verip diğer yerden kırpıyorlar. Amaçlarına ulaştılar, üretici bitti. Bu saatten sonra süt tozu ithal edip onunla yoğurt yapsınlar. Beş süt hayvanım vardı sata sata elimde bir hayvanım kaldı o da kendime. Kendi yiyeceğimi üreteceğim. Gebe hayvanlar bile kesiliyor, hayvan bitiyor. Yeni ay önce kurban için besi işine başladığımda Tarım Kredi'de yemin çuvalı 145 liraydı. Daha bir ay olmadı 236 liraya aldım, aldığım gün de 15 lira zam geldi. Şimdi et fiyatları yükseliyor ama yem fiyatlarını ondan daha çok yükseltiyorlar. İşin içinde denge yok. Kurban Bayramı için hayvanımı 26 bine sattım ama şu an 30 bine satsam yine işin içinden çıkamam. Borç her zaman sırtımızda. Devlet bize resmen 'bu işi bırak' diyor. Aylık giderim dokuz bin lira. Hayvanı kesime göndersem 25 bin lira. Her gün daha da çok batıyoruz... Her yerden sıkışmış vaziyetteyiz. Bir çıkış yolumuz yok. Biz üretmek istiyoruz ama devlet ürettirmiyor. Versinler bize yemin çuvalını 120 liraya, nasıl üretiyoruz görsünler. Biz bu işin sevdalısıyız ama destek yerine köstek görüyoruz. Sürekli zarar ederek de bir iş yapılmaz."