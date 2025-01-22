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CHP'li Başarır: Madenler ve Otellerde İhmal ve Denetimsizlik Daha Fazla Ölüm Getiriyor

CHP'li Başarır: Madenler ve Otellerde İhmal ve Denetimsizlik Daha Fazla Ölüm Getiriyor
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangında kaybedilenler için başsağlığı diledi ve Türkiye'deki denetim eksikliklerini eleştirerek, Kültür ve Turizm Bakanı'nın istifasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "İnsanlarımız, yurttaşlarımız denetim ve ihmal yüzünden madenlerde, otellerde, trafikte ölüyor, kaybediyoruz ve bir tek sorumlu çıkmıyor." dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığında yaptığı basın toplantısında, sözlerine Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı dileyerek başlayan Başarır, yarı yıl tatilinde çocuklarıyla birlikte dinlenmek için otele gidenlerin ihmal yüzünden bugün hayatta olmadıklarını söyledi.

Otelin 2021 ve 2024'te denetlendiği yönünde açıklamalara rağmen bunun yapılmadığını aktaran Başarır, itfaiyecilerin suçlandığını ifade etti.

Başarır, 2012 yılında otele ruhsat verilmesine ilişkin yönetmeliğin değiştirildiğini belirterek, "İtfaiyenin rapor verme koşulunu ortadan kaldırdınız. Sorumluluğu tamamen bakanlara verdiniz. Zaten yaklaşık 20 yıl önce bu ruhsatlar, denetimler yapılmıştı. Ben bunları söylemek istemiyorum ama benim ülkemde insanlarımız, yurttaşlarımız denetim ve ihmal yüzünden madenlerde, otellerde, trafikte ölüyor, kaybediyoruz ve bir tek sorumlu çıkmıyor." dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa etmesi gerektiğini ifade eden Başarır, Türkiye'de evler, oteller, inşaatlar ve plazaların denetimlerden uzak olduğunu öne sürdü.

Başarır, kendi partisinden bir belediye başkanının bu durumdan sorumlu olması durumunda gereğinin yapılacağını kaydetti.

"20 Ocak tarihe geçen bir gün"

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldığını, tutuklu olan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında farklı suçtan tutuklama talebinde bulunulduğunu aktaran Başarır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın soruşturma kapsamında tutuklandığını, bu nedenle 20 Ocak'ın tarihe geçen bir gün olduğunu söyledi.

Başarır, Türkiye'nin yargı eliyle esaret altına alınmak istendiğini, siyasi partilere ve siyasetçilere darbe yapılmaya çalışıldığını iddia ederek, İBB Başkanı İmamoğlu'nun açıklama yapmasından 50 dakika sonra soruşturma açıldığını anlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, açıklamaları tamamen dinlemeden ve anlamadan talimat alarak soruşturma açtığını öne süren Başarır, "Türkiye'deki tüm yurttaşlarımıza bir kez daha İstanbul İl Başkanlığından sesleniyoruz. Korkmayacağız, geri adım atmayacağız. Hep beraber bu güzel ülkeyi bu gaddarlardan, hukuksuzlardan, bu düzenden biz kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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