CHP'li Bakan'dan İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya 'Işid' Sorusu: "Bakanlığınız Neden Önleyici Tedbirleri Devreye Alamamıştır?"

(ANKARA)- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, IŞİD'in Türkiye'ye yönelik terör saldırısı hazırlığında olduğu iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "IŞİD terör örgütünün ülkemize yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla bağlantılı olarak 124 adrese yönelik gerçekleştirilen ve 115 kişinin gözaltına alındığı son operasyon dikkate alındığında; söz konusu yapılanma bu denli geniş bir boyuta ulaşana kadar Bakanlığınız neden önleyici tedbirleri devreye alamamıştır" diye sordu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında IŞİD'in yılbaşı öncesi kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısı yapıldığı haberlerinin basına yansıması sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 124 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 115 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na yazılı soru önergesi verdi.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmemesine dikkat çeken CHP'li Bakan, IŞİD'in "yalnız kurt" söylemine sığdırılamayacak kadar sistematik bir ağ mantığıyla çalıştığını, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının da bu tür terör örgütlerine yalnızca "insan kaynağı" değil, örtü, kanal ve lojistik işlevi görebilecek bir zemin yarattığını belirtti.

Bakanlığın sorumluluğunun operasyon haberleriyle övünmek olmaması gerektiğini belirten Bakan, Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"- IŞİD terör örgütünün ülkemize yönelik saldırı hazırlığında olduğu iddiasıyla bağlantılı olarak 124 adrese yönelik gerçekleştirilen ve 115 kişinin gözaltına alındığı son operasyon dikkate alındığında; söz konusu yapılanma bu denli geniş bir boyuta ulaşana kadar Bakanlığınız neden önleyici tedbirleri devreye alamamıştır?

Bu soruşturma dosyasında tespit edilen hedef tipi (ibadethane, kalabalık alan, turistik alan vb.), eylem yöntemi (silahlı saldırı, intihar saldırısı, araçla saldırı vb.) ve organizasyon biçimi (yalnız kurt mu, hücre mi, ağ mı) nedir?

IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına dair Bakanlığın resmi risk değerlendirmesinde; 'uyuyan hücre', lojistik/barınma evleri, sahte kimlik, ikamet, hat temini, keşif/yer seçimi, silah/lojistik temini gibi katmanlar ayrı ayrı tanımlanmış mıdır?

Son 3 yılda (2023–2025), yıl yıl olmak üzere, bu katmanlara yönelik kaç operasyon yapılmış, kaç gözaltı/tutuklama/adli kontrol uygulanmıştır?

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı hatlarının IŞİD tarafından 'örtü/kanal/lojistik' olarak kullanılması ihtimaline karşı: Son 3 yılda düzensiz göç kapsamında yakalananlar içinde IŞİD şüphesi/iltisakı nedeniyle ayrıca işlem yapılan kişi sayısı kaçtır?

Göç yönetimi ile terörle mücadele arasında ortak veri havuzu, ortak risk skorlaması ve biyometrik doğrulama sistemi var mıdır? Yoksa neden yoktur? Varsa kapsamı nedir?

Kamuoyuna yansıyan IŞİD-Horasan (ISIS-K/ISKP: 'IŞİD-Horasan Vilayeti') bağlantısı iddiaları bakımından: Türkiye'de son 3 yılda bu yapıya dönük kaç soruşturma/operasyon yapılmıştır?

Türkiye'nin hedef ülke olarak seçildiği veya Türkiye üzerinden Avrupa'ya dönük eylem planlaması yapıldığına ilişkin hangi somut tespitler vardır?

Europol ve benzeri raporlarda vurgulanan 'uzaktan talimat ve ilham' modeli kapsamında: Türkiye'de dijital propaganda, kapalı gruplar ve şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden yürütülen IŞİD örgütlenmesine karşı uzmanlaşmış birimler var mıdır?

Son 3 yılda (2023-2025) sosyal medyada IŞİD terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen kanal/hesap kullanıcılarına yönelik kaç operasyon yapılmış, bu operasyonlar kapsamında kaç kişi gözaltına alınmıştır?

IŞİD'in finansman yöntemleri (küçük parçalı transfer, nakit taşıma, aracı ağlar, bağış/yardım görünümlü kanallar, kayıt dışı ekonomi) bakımından: Son 3 yılda kaç finansman soruşturması/operasyonu yapılmış, kaç şüpheliye işlem yapılmıştır? Dondurulan/elkoyulan varlık ve yakalanan nakit/kripto varlık tutarı nedir? 'Bağış/yardım' görünümlü yapılanmalar üzerinden finansman tespiti yapılmış mıdır; yapıldıysa kaç yapı hakkında işlem yapılmıştır?

'Kapalı, denetimsiz, kayıt dışı dini eğitim, ikamet düzenleri'nin radikalleşme için zemin oluşturduğu iddiaları bağlamında; son 3 yılda 'illegal mescit/medrese' benzeri yapılanma tespit edilen yer sayısı kaçtır; kaçı kapatılmış/mühürlenmiş; kaç dosya adli mercilere intikal ettirilmiştir?

IŞİD tehdidine karşı Emniyet, Jandarma, Göç İdaresi ve ilgili kurumlar arasında tek komuta/tek koordinasyon ve hesap verebilirlik bakımından: Kurumlar arası "yetki karmaşası" ve "kör alan" oluşmasını engelleyen bağlayıcı bir protokol var mıdır?

Son 3 yılda IŞİD soruşturmalarında ihmal/zaaf şüphesiyle kaç idari soruşturma açılmıştır?"