CHP'li Bağcıoğlu: Ülkemizin Güvenliğine Yönelik Sorunları Çözmek İçin Alanında Uzman, Liyakat Sahibi Kadrolarımızla İktidara Hazırız

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin Türkiye'nin güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kurumsal gücünü yeniden tesis etmeye yönelik kapsamlı hazırlıklarını paylaşarak "TSK'nın siyasi etkilerden arındırılması temel önceliğimizdir. Haksız yere görevden ayrılan personelin durumu yeniden değerlendirilecektir. Askeri yargı sistemi, geçmişten alınan derslerle zafiyetleri giderilerek yeniden tesis edilecektir. Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulu'nda temsil edilecek. Siyasi atamalar ve kayırmacılık sona erecek, yurt dışına giden insan kaynağı geri kazanılacaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin Türkiye'nin güvenliği ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kurumsal gücünü yeniden tesis etmeye yönelik kapsamlı hazırlıkları açıkladı. Bağcıoğlu, Türkiye'nin jeopolitik konumunun gerektirdiği kararlı, akılcı ve liyakat esaslı milli güvenlik politikalarının CHP iktidarında süratle hayata geçirileceğini belirtti.

"TSK'nın siyasi etkilerden arındırılması temel önceliğimizdir"

"Ülkemizin güvenliğine yönelik sorunlara tam bir farkındalıkla yaklaşıyor, bu sorunları çözmek için alanında uzman, liyakat sahibi kadrolarımızla iktidara hazırız" diyen Bağcıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CHP olarak, Türkiye'nin jeopolitik konumu nedeniyle karşı karşıya olduğu konvansiyonel tehditler ve terör örgütlerine karşı etkin, kararlı ve liyakat esaslı milli güvenlik politikalarını hayata geçirmek için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ülkemizin güvenliğine yönelik sorunlara tam bir farkındalıkla yaklaşıyor, bu sorunları çözmek için alanında uzman, liyakat sahibi kadrolarımızla iktidara hazırız. Önümüzdeki süreçte önce parti programımızı, daha sonra ise bu programın nasıl yürütüleceğini detaylı olarak açıklayan politika belgemizi açıklayacağız. 'Barışta caydıran, savaşta kazanan' bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hedefiyle, TSK'nın siyasi etkilerden arındırılması temel önceliğimizdir. Bu bağlamda TSK'da tarikat, cemaat ve yasadışı yapılanmalara asla izin verilmeyecek; liyakat, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlılık ve Anayasa'ya sadakat, personel temin ve yetiştirme süreçlerinin temel ilkeleri olacaktır. Terfi, tayin ve emeklilik kararları, ölçülebilir, bilimsel ve askeri ihtiyaçlara dayalı kriterlerle alınacak; Yüksek Askeri Şura (YAŞ) mevzuatı bu doğrultuda revize edilecektir.

"Haksız yere görevden ayrılan personelin durumu yeniden değerlendirilecektir"

TSK'nın geleneksel komuta yapısı ve komuta birliği prensiplerine uygun olarak, Kuvvet Komutanlıkları Genelkurmay Başkanlığı'na, Genelkurmay Başkanlığı ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacaktır. 15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı'na devredilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile iş birliğini artıracak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. TSK personelinin özlük ve sosyal hakları, 'Personel 2030 Projesi' ile adil ve hakkaniyetli bir şekilde düzenlenecek; aidiyet duygusu güçlendirilecektir. Personel temini, eğitimi, terfi ve emeklilik süreçleri sade, şeffaf ve adaletli bir sisteme kavuşacaktır. Emekli personelin sorunları, TESUD, TEMAD ve TEMUD gibi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla çözülecek; haksız yere görevden ayrılan personelin durumu yeniden değerlendirilecektir. Askeri personelin barınma sorununa kalıcı çözümler üretilecek, kira yardımı gibi ara çözümler devreye alınacaktır."

"Askeri Yargı Sistemi, geçmişten alınan derslerle zafiyetleri giderilerek yeniden tesis edilecektir"

Askeri eğitim sisteminin Atatürk ilkelerine bağlı, teknoloji üstünlüğüne sahip, muharip nitelikli ve silah arkadaşlığı ruhunu taşıyan personel yetiştirecek şekilde revize edileceğine dikkat çeken Bağcıoğlu, "'MUHARİP 2030 Projesi' ile profesyonel askerlik, yükümlü askerlik ve bedelli askerlik sistemi, harekat ihtiyaçları ve toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak yeniden düzenlenecektir. Askeri Sağlık Sistemi günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden tesis edilecektir. Askeri Yargı Sistemi, geçmişten alınan derslerle zafiyetleri giderilerek yeniden tesis edilecektir" dedi. Bağcıoğlu, TSK'nin afet ve kriz anlarında toplumun en güvendiği kurum olarak "Ana Çözüm Ortağı" statüsüne yeniden kavuşacağını ifade ederek "Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Ulusal Afet ve Acil Durum Kurulu'nda temsil edilecek" dedi.

"Siyasi atamalar ve kayırmacılık sona erecek, yurt dışına giden insan kaynağı geri kazanılacaktır"

Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilere vefa adı altında şehit aileleri ve gazilerinin özlük hakları, sağlık, eğitim ve istihdam sorunları, yasal düzenlemelerle hızla çözüleceği ve Milli Savunma Bakanlığı'nın bu süreçlerin koordinasyonunu üstleneceğini belirtti. "Savunma Sanayi 2030 Politika Belgesi"yle savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılacağına değinen Bağcıoğlu, "İhracatı artıracak ve adil rekabeti destekleyecek bir ekosisteme kavuşacaktır. 'Savunma Sanayi 2030 Politika Belgesi' ile şeffaf, denetlenebilir ve liyakat esaslı proje yönetimi hayata geçirilecek. Siyasi atamalar ve kayırmacılık sona erecek, yurt dışına giden insan kaynağı geri kazanılacaktır. İktidara geldiğimizde, tüm paydaşlarımızla; sivil toplum kuruluşları, emekli personel ve toplumun her kesimiyle eş güdümlü çalışarak, Türkiye'nin güvenliğini ve TSK'nın gücünü en üst seviyeye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.