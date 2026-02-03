CHP'li Bağcıoğlu'ndan Afetle Mücadele Önerisi: "Afetlerin Yarattığı Kaos Ortamında TSK Merkezi Bir Rol Üstlenmelidir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türkiye Afet Müdahale Planı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "destek çözüm ortağı" olarak tanımladığını, bu durumun afetle mücadelede zafiyet oluşturduğunu belirterek, " Tsk, afet anlarında yalnızca destekleyici bir unsur olarak görülmemelidir. Afetlerin yarattığı kaos ortamında birçok kurum ve yapı dağılabilirken, Tsk'nın disiplinli organizasyonu, lojistik altyapısı ve geniş insan gücü, krizin yönetilmesinde merkezi bir rol üstlenmelidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesi afetlere ilişkin "6 Şubat Depremi ve Alınan Dersler" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Depremlerde yaşamını yitirenleri anan, depremde görev alan tüm arama kurtarma ekipleri ve gönüllülere minnettar olduklarını dile getiren Bağcıoğlu, "Ancak, yaşadığımız büyük acının bizlere gösterdiği bir gerçek var. Doğal afetlerle mücadelede en güçlü ve en organize kurumlarımızdan biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rolü hala tam anlamıyla değerlendirilmemektedir" dedi.

"Tsk birlik komutanları, talimat beklemeksizin müdahale yetkisine sahip olmalıdır"

Depremin üzerinden geçen 3 yıla rağmen afet yönetimine dair temel bazı yanlışların giderilmediğini vurgulayan Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin afet yönetimi için kritik bir konumda bulunduğunu ancak bunun altyapısının olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Mevcut Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP), TSK 'esas çözüm ortağı' olarak değil, yalnızca 'destek çözüm ortağı' olarak tanımlanıyor. Bu, büyük bir eksikliktir. Türkiye'nin en organize, en donanımlı ve en hızlı harekete geçebilen gücü olan TSK, afet anlarında yalnızca destekleyici bir unsur olarak görülmemelidir. Afetlerin yarattığı kaos ortamında birçok kurum ve yapı dağılabilirken, TSK'nın disiplinli organizasyonu, lojistik altyapısı ve geniş insan gücü, krizin yönetilmesinde merkezi bir rol üstlenmelidir. Öncelikle sahra hastaneleri de dahil tüm imkan ve kabiliyetleri ile askeri sağlık sistemi yeniden tesis edilmelidir. Depremlerde veya büyük afetlerde, bölgedeki mülki amirlerin etkisiz hale geldiği durumlar olabilir. Böyle anlarda TSK birlik komutanları, kanunla tanımlanmış şekilde, talimat beklemeksizin inisiyatif alarak müdahale yetkisine sahip olmalıdır. TSK İnsani Yardım Tugayı önceki işlevine kavuşturulmalı, ayrıca ilave olarak yurdun değişik bölgelerinde, afetlere müdahale konusunda özel eğitim almış, lojistik kabiliyeti yüksek, araç ve teçhizatı eksiksiz sivil asker uzmanlardan oluşmuş istihkam birlikleri teşkil edilmelidir. TSK'nın mevcut arama kurtarma birlikleri modernize edilmeli; tüm personel temel, belirlenecekler ileri seviye afet müdahale eğitimlerinden geçirilmelidir. THY kargo uçakları, Hava Kuvvetleri ile koordineli çalışmalı gerekirse kontrolüne girmelidir."

"Sağlık Bakanlığı envanterine Hastane Gemisi dahil edilmeli"

6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan "zafiyetin" dikkate alınması ve AFAD'ın destek talebi beklenmeksizin "afet durumunda hangi bölgede hangi askeri birliğin hangi teçhizat veya araçla görevlendirileceğine yönelik" plan yapılması gerektiğini vurgulayan Bağcıoğlu, şunları kaydett:

"Özellikle İstanbul gibi denize kıyısı iller için afet sonrası kurtarma ekiplerinin ve yardımların deniz yoluyla ulaştırılması ile tahliye maksatlı kullanılmak üzere belirlenen deniz limanları ve marinaların güçlendirilmesi yapılmalıdır. Bu bölgelere yardım getirecek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileri dahil kamu ve özel sektöre ait gemiler şimdiden belirlenmeli, denemeler yapılmalı ve periyodik olarak görevlendirme listesi güncellenmelidir. Askeri sağlık sistemi yerle yeksan edildiği için; hastane maksatlı kullanılacak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerinde görevlendirilecek sivil sağlık ekiplerinin ismen ve tıbbi malzemelerin ise nereden alınacakları şimdiden belirlenmeli ve güncel tutulmalıdır. Çeşitli defalar ikaz ettiğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı envanterine özellikle afet durumlarında acil müdahale için kullanılmak üzere Hastane Gemisi dahil edilmeli, bu proje süratle realize edilmelidir."

Yıkıma yol açmasa dahi depremler sonrası haberleşmede ciddi sorunlar yaşandığını hatırlatan Bağcıoğlu, bunun için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın adım atması gerektiğini vurgulayarak, "İlgili GSM şirketlerinin oluşacak yoğunluğu dikkate alarak şimdiden tedbirler alması zorunludur" dedi.

Devletin tüm kurumlarını içine alan, afet anında ortak karar ve veri paylaşımı yapabilecek "dijital bilgi yönetim sisteminin" hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, "Bu sistem, dinamik ve anında karar almayı mümkün kılmalıdır. Seferberlik veri tabanlarının benzeri, afetler için de kurulmalıdır. Nerede kaç iş makinesi var? Kaç personel eğitilmiş? Hangi birlik ne kadar sürede intikal edebilir? Bunların hepsi önceden bilinmeli ve test edilmelidir. Nasıl savaş hazırlıkları yıllık seferberlik tatbikatları ile test ediliyorsa, afet müdahalesi de aynı ciddiyetle, aynı çapta ve gerçekçi tatbikatlarla sınanmalıdır" dedi.