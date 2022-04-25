CHP'li Akın'dan Bakan Dönmez'e Belgeli Yanıt: "Belge Burada, Selvi Kılıçdaroğlu'nun Elektriğinin Kesildiğinin Kanıtıdır, Borç Nedeniyle Kesme ve...

CHP Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesik olmadığını ileri süren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, "Belge burada: Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğinin kanıtıdır. Borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağıdır bu tutanak. Bakan Dönmez sosyal medya üzerinden attığı mesajla yalanla 'Genel Başkanımızın elektriğinin kesilmediği' algısı yaratmaya çalışıyor maalesef. Yani bu mesajı atan Dönmez, bunun ne anlama geleceğini bilmiyor mu? Okuma, yazması yok mu?" diye seslendi. Bakan Dönmez'in yalan söylediğini vurgulayan Akın, "Yalana sarılan Bakan derhal istifa etmeli, istifa edemiyorsa da saraydan derhal affını istemeli" sözleriyle istifa çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, elektriği kesilen abone sayılarına ilişkin açıklama yaptı.

Akın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriğinin kesik olmadığını iddia eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e, Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na ait elektriğin kesilmesine ilişkin tutanağı göstererek yanıt verdi.

Bakan Dönmez'e, 2021 yılında her ay düzenli olarak elektriği kesilen yurttaşlara ilişkin sorular yönelttiklerini anımsatan Akın, "2021 yılının genelinde, 12 ay boyunca toplamda 3 milyon 449 bin 344 abonenin elektriği kesildi. 2022 yılına ilişkin verileri ise her ay sormamıza karşın henüz bize yanıt verilmedi, ancak Bakanın 22 Nisan'da attığı bu tweet onları ele verdi. Tüm abone gruplarında 22 Nisan itibarıyla 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi Bakan" dedi ve geçtiğimiz yıla göre yalnızca Nisan ayında elektriği kesilen abone sayısının yüzde 12 arttığına dikkat çekti.

Akın'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"PARALI TROL ORDUSUYLA ATTIKLARI YALANI KÖPÜRTTÜLER: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yalanlarından biriyle karşı karşıyayız. Enerji Bakanı, dün akşam saat 21.20'de ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve çocuklarına ses olan Genel Başkanımıza iftira atarak ve yalan söyleyerek bir tweet attı. Tweeti burada. Paralı trol ordusuyla beraber, attıkları yalanı köpürttüler. Gerçekleri çarpıttılar. Algı mühendisliğine soyundular. Yalanı söyleyen, Bakanın ta kendisidir. Çaresizlik içinde denize düşen yılana sarılır, Bakan bu mübarek Ramazan'da yalana sarılmıştır.

BAKAN, VERDİĞİ YANITLARA ALGI, MANİPÜLASYON, ÇARPITMA DİYOR: Enerji Bakanı'nın yalanlar serisini şöyle bir hatırlayalım. Yalan bir; Bakan, 22 Nisan'da tweet attı. Dört milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi, oluşturulan söylemin tweeti. Algı, manipülasyon ve çarpıtma olduğunu söyledi. 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi. Gerçek bir; işte belgeler burada, bütün belgeler. Her ay sorduğumuz belgeler, 2021 yılına ait. 2021 yılında, her ay düzenli olarak Bakan'a sorular sordum ve cevap verdi. Türk milleti, enerji buhranını iliklerine kadar hissederken Enerji Bakanı, 2021 yılında elektriği kesilen abonelere ilişkin verdiği yanıtlara 'algı, manipülasyon, çarpıtma' diyor. Ay, ay yanıtlar burada.

GEÇEN YILA GÖRE YALNIZCA NİSAN AYINDA YÜZDE 12 ORANINDA ARTMIŞ: Buna göre 2021 yılının genelinde, 12 ay boyunca toplamda 3 milyon 449 bin 344 abonenin, bir yıl içerisinde elektriği kesildi. 2022 yılına ilişkin verileri ise her ay sormamıza karşın henüz bize yanıt verilmedi, ancak Bakanın 22 Nisan'da attığı bu tweet, ele verdi. Tüm abone gruplarında 22 Nisan itibarıyla 278 bin abonenin elektriğinin kesik olduğunu söyledi Bakan. Yani Nisan 2022 döneminin verilerini paylaşmış oldu. Peki, geçen yıl aynı dönemde, Nisan 2021'deki veriler ne diyor? 2021 Nisan ayında, elektriği kesik toplam abone sayısı 248 bin 515. Şimdi bu rakamın, Bakanın tweeti ile 278 bine çıktığını öğrendik. Yani elektriği kesik abone sayısı geçen yıla göre yalnızca Nisan ayında yüzde 12 oranında artmış durumda.

DÖNMEZ, BUNUN NE ANLAMA GELECEĞİNİ BİLMİYOR MU, OKUMA, YAZMASI YOK MU: Yalan iki; Bakan 24 Nisan tarihinde bir tweet attı. 'Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?' dedi. Sanki Sayın Genel Başkanımızın evinin elektriğinin kesilmediği yönünde algı oluşturmaya çalıştı. Gerçek iki; Belge burada: Sayın Selvi Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğinin kanıtıdır. Borç nedeniyle kesme ve mühürleme tutanağıdır, bu tutanak. Bakan Dönmez sosyal medya üzerinden attığı mesajla, yalanla 'Genel Başkanımızın elektriğinin kesilmediği' algısı yaratmaya çalışıyor, maalesef. Yani bu mesajı atan Dönmez, bunun ne anlama geleceğini bilmiyor mu? Okuma, yazması yok mu? Sarayın algı operasyonu başarı ile geri püskürtülmüştür. Bakanın hiç utanmadan söylediği yalanlar gerçekler duvarında çarpmıştır. Yalancının mumu yatsı olmadan sönmüştür.

BU FATURALAR ÖDENEBİLİR BİR NOKTADA DEĞİLDİR: Gizlenmesine karşın resmi veriler dikkate alındığında Türkiye'de derin bir enerji yoksulluğu yaşandığı açık, net ortadadır. AK Parti iktidarı, Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ulaştığı boyuta karşın göstermelik kararlar dışında hiçbir somut adım atmamıştır. 1 Ocak 2022 tarihinde elektrik faturalarına yüzde 127 oranında fahiş bir zam yapan iktidar, gelen tepkilerin ardından faturalarda hiçbir etkisi olmayan göstermelik adımları ortaya koydu. Bugün itibarıyla düşük kademede zam oranı yüzde 43, yüksek kademede ise yüzde 119 olarak hala yürürlüktedir. Bu faturalar ödenebilir bir noktada değildir.

İKTİDAR KENDİSİNİN YARATTIĞI DERİN YOKSULLUĞUN GÖRÜNÜR OLMASINDAN SON DERECE RAHATSIZ: Bu nedenle kamuoyu araştırmalarına göre her 5 aboneden birinin faturasını ödemekte zorlandığı da açık, net ortada. Vatandaşımız yaşıyor, vatandaşımız bu çileyi çekiyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bireysel eylemle milyonların sesi olarak Türkiye'de yaşanan enerji yoksulluğunun ne kadar derin olduğunu gözler önüne sermiştir. AK Parti iktidarı, sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği bireysel eylemin ülkemizdeki enerji yoksulluğunu görünür kılmasından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Ama gerçekler bu. Kısaca iktidar kendisinin yarattığı, kendisinin sorumlu olduğu derin yoksulluğun görünür olmasından son derece rahatsız.

İSTİFA EDEMİYORSA DA SARAYDAN DERHAL AFFINI İSTEMELİ: Bu nedenle Enerji Bakanı Fatih Dönmez ucuz bir algı oyunuyla alenen yalan söylemiştir. Yalana sarılan Bakan derhal istifa etmeli, istifa edemiyorsa da saraydan derhal affını istemelidir. Rakamlar yalan söylemez. Gerçekler ortada. Sayın Genel Başkanımızın haklı direnişi Cumhuriyet tarihinin en büyük elektrik zammının ardından ülkemizin karanlıkta kalan ailelerine ve onların çocuklarına ses olmaktadır ve olmaya da devam etmektedir. ve bu ses tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılıyor."