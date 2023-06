CHP İzmir'de Bayramlaşma Töreni... Devrim Barış Çelik: Bu Seçim Dönemini Bizim İçin Yeniden Şahlanışın Başlangıcı Olarak Kabul Etmek Gerekiyor.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi düzenlediği bayramlaşma töreninde üyelerle bir araya geldi. Törene katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, "CHP kurtuluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini bizim için yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması için çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Biz, kongreler ve kurultaylar sürecini bir dayanışma içinde geçireceğiz. Ama aynı zamanda partinin gelişimi ve dönüşümü için de üyemizden yöneticimize kadar herkesin katkı sunacağı bir süreç yaşanacak" dedi.

CHP İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye başkanları, ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı.

"CHP KURTULUŞUN VE KURTULUŞUN PARTİSİ OLARAK YENİ BİR SEÇİM DÖNEMİNE GİRİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada " Cumhuriyet Halk Partisi, 100 yıllık bir kurum olduğu kadar Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda fırsat eşitliğinin, liyakatin olduğu, en alt üyenin çocuğundan başlayarak her aşamasında görevler alabileceğiniz, o görevleri seçimle başarabileceğiniz bir süreci inşa eden bir partidir. CHP kurtuluşun ve kurtuluşun partisi olarak yeni bir seçim dönemine giriyor. Bu seçim dönemini bizim için yeniden şahlanışın ve kaptanın gemiyi limana ulaştırması içini çaba sarf ettiği bir dönemin başlangıcı olarak kabul etmek gerekiyor. Biz, kongreler ve kurultaylar sürecini bir dayanışma içinde geçireceğiz. Ama aynı zamanda partinin gelişimi ve dönüşümü için de üyemizden yöneticimize kadar herkesin katkı sunacağı bir süreç yaşanacak" dedi.

Çelik konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"6 Haziran itibariyle MYK'mızın aldığı kongreler kararından aynı zamanda bir tüzük değişikliği de ön gördük. Bunun için bir tüzük komisyonu oluşturuldu. Ama bu komisyon sadece kendi içinde çalışan değil örgütün üyesinden yöneticisine kadar tüm kademelerinde arkadaşların görüş ve fikir beyanlarında bulunabileceği bir sistem istedik. Bunun için de gerekli bir web sitesi oluşturuldu. Sizlerin de bu bilgilendirmelere bilgi ve birikimleriniz doğrultusunda bilgiler paylaşmanızı istiyorum. Bayramlar bizim kırgınlıklarımızın ve küskünlüklerimizin ortadan kaldırıldığı mutlaka adım attığımız el uzattığımız ve onları selamladığımız bir dönem başlangıcı olur. Bizim de bu bayram arifesinde herkesin elini tek tek el sıkarak onlarla iletişim kurarak ve süreçlerimizi onlara izah ederek değerlendirilmesini istediğimiz bir dönem bu. Bu bayram bizim için bir vesile olsun. Sadece komşularımız ile değil, partili dostlarımızla kucaklaşacağımız bir dönem olsun"

"100 YILLIK HİKAYE İZMİR'LE CHP'NİN ORTAK YOLCULUĞUNUN HİKAYESİDİR"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun şehridir. İzmir, üç buçuk yıl işgal başladığında ilk kuruşunu sıkan Hasan Tahsin'in memleketidir. Üç buçuk yıl süren işgalin sonunda kurtuluşun bayrağının dikildiği şehirdir. Dolayısıyla bu 100 yıllık hikaye İzmir'le CHP'nin ortak yolculuğunun hikayesidir. Hem CHP hem de İzmir Anadolu'dan dünyaya uzanan bir uygarlık köprüsü inşa etmenin mücadelesini verirler. O nedenle kimse enseyi karartmasın. Bu uygarlık mücadelesi devam ediyor, devam edecek biz İzmir olarak bunun bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz. Sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum bayram ertesinde de bu uygarlık mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"GEÇMİŞTE BELLİ MAKAMLARDA BULUNMUŞ OLANLARIN SEÇİM SONRASINDA PARTİMİZİ, SAYIN GENEL BAŞKANIMIZI SUÇLAMASI, AĞIR SÖZLER SÖYLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ise şunları söyledi:

"Bu sefer birbirimize küsme lüksümüz yok. Bu sefer tek bir arkadaşımızı kırma lüksümüz yok. Bu sefer 1 kişi bile eksilmeye tahammülümüz yok. İktidarda olmalarına tahammül edemediklerimizi düşünüp bu sefer birbirimize daha fazla tahammül edeceğiz. Yaşadığımız son seçimlerden sonra en çok ihtiyacımız olan şeyde budur. Dostluklarımızı güçlendirmek, vereceğimiz yeni mücadeleler için birbirimize sıkı sıkıya sarılmak ve yeni mücadeleler öncesinde güç toplamak. Yaşadığımız seçimler sonrasında vatandaşların bizlerden açıklama beklemesi normaldir. Vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır ve biz de bu hakka en çok saygı duyan partiyiz. Seçim sonuçları üzerine her soruya cevap verdik. Değerlendirme toplantılarımızla kendi öz eleştirimizi yaptık. Tüm bunları da kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaştık. Vatandaşımızın bu hakkına saygı duyacağız ama partimizin üyesi olanların, geçmişte belli makamlarda bulunmuş olanların, yapılan seçim çalışmalarına katılıp destek vermesi gerekenlerin; Seçim sonrasında partimizi, Sayın Genel Başkanımızı, ilçe ve belediye başkanlarımızı, mevcut milletvekillerimizi, kamuoyu önünde ve basında tartışılır hale getirmesi, suçlaması ve değişim talebine sığınarak, hesaplaşmaya varan ağır sözler söylemesi kabul edilemez. CHP'nin her üyesi, tüm bu tartışmaların yerini bilir. CHP'nin her üyesi bu tartışmaların yerinin ilçe, il kongreleri ve kurultay olduğunu bilir"

"PARTİLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN HER CHP'LİNİN YAPMASI GEREKEN, BU KONGRELERE HAZIRLANMAK, ÖNCE MAHALLE DELEGE SEÇİMLERİNDE SANDIĞA GİTMEKTİR"

Parti yenilenmelidir evet. Değişim şarttır evet. Partimizde değişimin önünü açmak, yaklaşan yerel seçimler öncesinde kadroların yenilenmesini ve güçlenmesini sağlamak için kongreler süreci başlatılmıştır. Şimdi partili olduğunu söyleyen her CHP'linin yapması gereken, bu kongrelere hazırlanmak, önce mahalle delege seçimlerinde sandığa gitmektir. Bu seçimlere katılım ne kadar yüksek olursa parti içi demokrasiyi ve değişimi o kadar güçlü sağlamış oluruz. Bu seçimlerde her üyemizin hakkını koruyacağız. Tüm seçim sürecinin şeffaf ve tüzüğümüze uygun yürütülmesinin teminatı olacağımıza söz veriyorum. Bu seçimlerin kardeşçe geçmesi için elimden gelenin fazlasını yapmaya söz veriyorum

"BORÇLAR, İŞSİZLİK VE ÇARESİZLİK YÜZÜNDEN BAYRAM KUTLAMAK İMKANSIZ"

Son ekonomik hamlelerden sonra bir kez daha gördük ki vatandaşa AKP iktidarı tarafından reva görülen yoksulluk ağırlaşarak sürecek. Ülkede yaşanan ekonomik bunalım, beşikteki bebekten, emekliliğini yaşayan vatandaşımıza kadar herkesi çok daha ağır bir biçimde etkileyecek. Vatandaşımız, seçim öncesinde kendisini yalanla, montajla kandıranlar tarafından yalnız bırakılacak. Bizse, örgütümüzle ve belediyelerimizle, bize oy verip vermediğine bakmaksızın, yine vatandaşımızın zor gününde yanında olacağız. Türkiye'nin milyonlarca hanesinde, borçlar, işsizlik ve çaresizlik yüzünden bayram kutlamak imkansız. Bizim CHP olarak bu dertleri paylaşma, vatandaşımıza gerçekleri anlatma ve tüm bu dertlerden memleketi kurtarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bizim gerçek meselemiz vatandaşın derdini çözmektir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

1.VİDEO

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEVRİM BARIŞ ÇELİK'İN KONUŞMASI

CHP İZMİR İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU'NUN KONUŞMASI

BAYRAMLAŞMADAN DETAYLAR

2.VİDEO

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER'İN KONUŞMASI