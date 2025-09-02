CHP İstanbul İl Yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı

CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Erkan, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresinin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim."

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne geçici görevlendirme

Bunun üzerine dosyayı karara bağlayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlandı.

İstanbul'da yapılacak ilçe ve il kongreleri seçim çalışmaları tedbiren durduruldu

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar verdi.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkeme, şu kararları verdi:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

İl ve ilçe seçim kurullarından evraklar istendi

Mahkemenin ara kararında, dava açıldıktan sonra il ve ilçe seçim kurullarından dava konusu seçimlere ait tüm evrakların, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarından ilgili seçimlere ait soruşturma dosyalarının, ilgili mahkemelerden dava konusuyla benzer dosyaların mahkemeye gönderilmesinin istendiği, gelen cevapların dosyaya konulduğu belirtildi.

Anayasanın 2, 67, 68 ve 69. maddeleri ile Türk Medeni Kanunu'nun 2. ve 4., Siyasi Partiler Kanunu'nun 3, 4, 93 ve 112'inci, 121. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 152., Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü'nün ise 1, 3 ve 5. maddelerine yer verilen ara kararda, şöyle devam edildi:

"Belirtilen tüm maddelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin demokratik bir hukuk devleti olduğu, vatandaşların seçme ve seçilme haklarına sahip oldukları, siyasi partilerin demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğu, siyasi partilerin milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde ülkenin çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmasını amaçladıkları, siyasi partilerin faaliyetlerinin, parti içi düzenlemeleri ve çalışmalarının demokrasi, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olacağı, siyasal faaliyetlerde bulunmanın hem hak hem de kutsal bir ödev olduğu, seçmen iradesinin hür ve bağımsız bir şekilde seçimlere yansıması gerektiği vurgulanmış ve seçmen iradesinin hukuka aykırı olarak etkilenmesinin suç oluşturacağı belirtilmiştir."

Ara kararda, CHP'nin 8 Ekim 2023'te gerçekleşen 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde parti tüzüğüne göre il örgütünün organları olan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl-Yedek ve İl Disiplin Kurulu Asıl-Yedek üyeleri, ayrıca Büyük Kongreye katılacak delegelerin belirlenmesi için de Kurultay ( Üst Kurul ) Delegesi seçimi yapıldığı bildirildi.

İl kongresinin nasıl yapılacağı tüzükte yer alıyor

İl kongresinin üyeleri, ilin partili TBMM üyeleri, il başkanı ve il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyelerinin, il ve büyükşehir partili belediye başkanları yani doğal üyeler ve ilçe kongrelerinden seçilmiş olan il kongresi delegeleri olduğu vurgulanan kararda, CHP tüzüğünün 35 ve devamı maddelerinde il kongresi seçimlerinin nasıl yapılacağının belirlendiği anlatıldı.

Mahkemenin ara kararında, şu ifadeler kullanıldı:

"Davacı taraf ilgili seçimlere hile karıştırıldığını, delege iradelerinin menfaat karşılığı fesada uğratıldığını, seçimlerde usulsüzlükler yapıldığını ve yapılan seçimlerin hükümsüz olduğunu savunmaktadır. Davalı taraflardan CHP Genel Merkezi, İl Başkanlığının taraf ehliyeti olmadığını, mahkemenin yetkisiz ve görevsiz olduğunu, davanın süresinde açılmadığını, iddiaların asılsız olduğunu, tedbir taleplerinin haksız olduğunu, dosyanın diğer dosyalarla birleştirilmesi gerektiğini belirterek tedbir talebinin ve davanın reddi gerektiğini savunmaktadır."

"Tedbir kararı için istekte haklı olma ihtimalinin mevcut olması yeterlidir"

İhtiyati tedbirin, "Kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı veya davalının hukuki durumunda meydana gelebilecek zararlara karşı öngörülmüş geçici nitelikte, geniş veya sınırlı olabilen hukuki korumadır." şeklinde ifade edildiği kararda, "Anılan tariften de anlaşılacağı üzere ihtiyati tedbirin diğer fonksiyonları yanında davanın devamı sırasında ve verilecek hükmün kesinleşmesine kadar olan süreç içerisinde dava konusu şey üzerinde yeni bir takım ihtilafların çıkmasını da önleyici niteliği itibarıyla geçici bir hukuki korumadır." denildi.

Ara kararda, ihtiyati tedbire karar verilebilmesi için buna esas olan bir hakkın bulunması ve bir sebebin olması gerektiği vurgulanarak, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yargılama sırasında mevcut durumun değişmesi halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşması, hakkın elde edilmesinin tamamen imkansız hale gelmesi, gecikme sebebinin bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğması tehlikesi söz konusu olan hallerde ihtiyati tedbir sebebi var kabul edilmelidir. Görüldüğü üzere kanun koyucu bu konuda hakime oldukça geniş bir takdir alanı bırakmıştır. Ancak ihtiyati tedbire karar verilmesi için mutlaka bir tehlikenin veya zararın doğmuş olması veya halen var olması da aranmaz. Dava konusu hak veya şey bakımından ortaya çıkacak tehlike ve zararın önlenmesi için de her türlü tedbire karar verilebilir. Tedbir kararı verilebilmesi için davanın ispatına elverişli delil bulunması da zorunlu olmayıp, istekte haklı olma ihtimalinin mevcut olması yeterlidir."

"İhtiyati tedbir geçici nitelikte olup durum ve şartlarla değiştirilebilir"

İhtiyati tedbir talebini inceleyen hakimin davanın esası hakkındaki hükmünü peşinen verdiğinden söz edilemeyeceği belirtilen kararda, "İhtiyati tedbire veya ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verirken hakim dava hakkındaki kanaatini yalnız ihtiyati tedbir talebi ile sınırlı olarak açıklamak durumundadır. Öte yandan, ihtiyati tedbir kararı geçici nitelikte olup, durum ve şartların değişmesi ile her zaman değiştirilebilir." değerlendirmesi yapıldı.

Ara kararda, geçici hukuki koruma yargılamasını, asıl hukuki koruma yargılamasından ayıran özelliklerden birinin ispat ölçüsü noktasında olduğu anlatılarak, şöyle devam edildi:

"Yaklaşık ispatta tam ispat aranmamakla beraber basit bir iddia da yeterli kabul edilemez. Yine kural olarak ihtiyati tedbir kararı, davacının yaklaşık olarak alabileceği alacağını karşılayacak biçimde değerlendirilerek verilir. Ne var ki, karşı tarafı riskle karşı karşıya bırakacak veya onun ticari hayatını ya da yaşantısını zora sokacak nitelikte verilecek tedbir kararının amacına uygun düşeceğinin kabulüne de olanak bulunmamaktadır. Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkansız hale geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hallerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir."

Ara kararın, dosyanın tüm içeriğinin değerlendirilmesi bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"Davacı tarafın iddialarının basit bir iddianın ilerisine geçtiği ve gerçekleşen seçimlerin demokrasi ve eşitlik esaslarına aykırı yapıldığı, delege iradelerinin çeşitli menfaatler karşılığı etkilendiği hususlarında yaklaşık ispat şartı sağlanmıştır. İhtiyati tedbir kararı verilmemesi halinde hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı ve seçme-seçilme haklarının özüne aykırı hal ve durumlar meydana geleceği açıktır. Hal böyleyken mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanunu 389 ve devamı maddeleri uyarınca, hakkaniyet ve ölçülülük ilkeleri de dikkate alınarak aşağıdaki şekilde tedbir talebinin kısmen kabulüne kısmen reddine karar verilmiştir."

Özgür Çelik'in açıklaması

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla parti MYK'sinin bugün 17.00 itibarıyla İstanbul gündemiyle olağanüstü toplandığı belirten Çelik, "Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan vekilimizle, parti meclis üyelerimizle, ilçe başkanlarımızla ve il yönetimimizle, hukukçularımızla kararla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Özgür Özel, MYK sonrası alınan kararları kamuoyuyla paylaşacaktır." dedi.

Çelik, İstanbul İl Başkanlığında yapacakları toplantı sonrası alacakları kararları paylaşacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"CHP ve Türkiye'de mevcut azınlık iktidarının arkasına hizalanmayan herkes, her kurum 360 derecelik bir saldırı altındadır. Alınan karar Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar yürüyüşünü durdurma çabasıdır. 300 gündür bu topraklar büyük bir adaletsizlikle karşı karşıya. Partimizin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri zindanındadır. Belediye başkanlarımız şu anda Silivri zindanında ve yurdun dört bir yanında zindandadır. Milletimizle beraber halkımızla beraber kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi halktır, burası halkın evidir. Burası baba ocağıdır, baba ocağını, halkın evini kimse teslim alamaz."