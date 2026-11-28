Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Hikmet Çetin'in cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoya tepki gösterdi. Yüksel, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtsever refleksini ölçmeye sakın ha sakın kalkmayın" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Ali Yüksel, Esenyurt İlçe Başkanlığında İlçe Başkanı Cihan Demir, ilçe yöneticileri ve partililerle bir araya geldi. CHP Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek'in de eşlik ettiği ziyarette Yüksel, eski TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanı ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'na yönelik protestoya tepki gösterdi.

"CHP'NİN YURTSEVER REFLEKSİNİ ÖLÇMEYE KALKMAYIN"

Yüksel, cenazeye saygının toplumun ortak değerlerinden biri olduğunu vurguladı. Mahallede cenaze olduğunda televizyonu açmayan, komşusu açken tok yatmayan bir kuşağı hatırlatan Yüksel, "Etik değerler üzerinden mutabakat sağlanamazsa toplum ve devlet ayakta kalamaz. Farklı siyasi düşüncelerde olabilirsiniz ama etik değerler konusunda ayrışamayız" diye konuştu. CHP'nin, ülkenin kriz dönemlerinde ayağa kalkan yurtsever ve kamucu bir geleneği temsil ettiğini belirten Yüksel, Kılıçdaroğlu'na yönelik protesto girişimine ilişkin şunları söyledi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin yurtsever refleksini ölçmeye sakın ha sakın kalkmayın. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına, gönderdiğiniz provokatörlerle sakın ha bu ülkede bir provokasyon yaratmaya çalışmayın. Gördüğümüz her yerde kafanıza yumurtayı yapıştırırız. Gördüğümüz her yerde yumurtayı yersiniz."

Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere de tepki gösteren Yüksel, "Linçlemeye çalıştıkları adamın üzerinde tek bir iddia yok. Tek bir şaibe yok hayatı boyunca. Kendileri dökülüyor. Nereye el atsam dökülüyor" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN HER YERİNDEN KÖTÜ KOKULAR GELİYOR"

Konuşmasında kamu kurumlarındaki yolsuzluk iddialarını ve parti içindeki rüşvet tartışmalarını gündeme getiren Yüksel, "Sorun bir mahallede olan hukuksuzluk değil. Sorun herhangi bir mahallede olan ahlaksızlık değil. Ülkenin her yerinden kötü kokular geliyor" dedi. Yunus Emre Vakfı ve deprem paralarına ilişkin iddiaları hatırlatan Yüksel, "İlahi sesleri altında Yunus Emre Vakfı da soyuluyor. İzmir Marşı'yla deprem paraları da soyuluyor" ifadelerini kullandı. Kamu kaynaklarının siyaseti ve medyayı yönlendirmek için kullanıldığını savunan Yüksel, aynı anlayışın CHP içinde de karşılık bulduğunu ancak buna CHP tabanının müsaade etmediğini söyledi. Yüksel, "'Ne var canım? Sıra şimdi bizde' fütursuzluğunda olan, kendini kaybetmiş ve bizi de terk etmiş gerici bir hareketle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"KENDİ PARTİMİZDEN DİYE BU HUKUKSUZLUĞA SESSİZ KALMADIK"

Yüksel, insanların irade hürriyetine rüşvet ve iltimasla müdahale edilmesini "gericilik" olarak nitelendirdi. Parti içinde yaşananlara ilk tepkiyi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde CHP'lilerin verdiğini belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Biz kendi bazı yozlaşmış arkadaşlarımızı üzeceğiz diye, parti bir tartışma yaşayacak diye bu olup bitenlere sessiz kalamayız kardeşim. Ve kalmadık. Kendi mahallemizden diye sessiz kalmadık. Kendi partimizden diye bu hukuksuzluğa, bu arsızlığa, bu aymazlığa sessiz kalmadık. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin varoluş ilkelerinin ne olduğunu her bir Cumhuriyet Halk Partili yeniden hatırlamalıdır. Yeniden düşünmelidir."

"GENEL BAŞKANINIZA SELAM SÖYLEYİN" DEDİLER

Esenyurt programında Karslı ve Ordulu hemşehrileriyle de buluşan Yüksel, her iki ziyarette de kendisine "Genel başkanınıza selam söyleyin" denildiğini aktardı. Yüksel, görüşmelerde "Namuslu bir mücadele yürütüyor Cumhuriyet Halk Partililer. Bizler size çok yakınız. Sizi bu saatten sonra destekleyeceğiz. Artık kimin kim olduğuna değil, kimin ne yaptığına göre karar vereceğiz" sözlerini kendisine sık sık söylendiğini dile getirdi. Anadolu'nun farklı kimliklerini ve geleneklerini bir arada tutan ortak hukukun Cumhuriyet'in de temelini oluşturduğunu belirten Yüksel, "Partiden yükselen ses, bundan bir asır önce Cumhuriyeti kurarken yükselen sesin devamıdır" dedi. Yüksel, CHP'nin kuruluşunda da yurttaşların farklılıklarıyla bir arada ve huzur içinde yaşayabileceği bir hukuk düzeni kurma iradesinin bulunduğunu vurguladı.

"HİÇ KİMSE CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NDEN BÜYÜK OLAMAZ"

Yüksel, "'Biz olmazsak Cumhuriyet Halk Partisi olmaz' diyenlere sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük olma şansınız yok" dedi. CHP'nin tarihini, birikimini ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu liderliğini hatırlatan Yüksel, "Asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip olamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden büyük de olamaz. Devlet ve millet adına ahkam kesmeden önce hakkınızdaki iddiaların cevabını vereceksiniz. O cevapları vermeden sizler bu millet adına, bu devlet adına herhangi bir ahkam kesemezsiniz. Anadolu irfanı buna geçit vermez" diye konuştu.

Kaynak: ANKA