CHP Grup Başkanvekili Altay'dan, TBMM'de Atatürk Havalimanı Tepkisi: "Arap Dostlarına Vaha mı Yapmak İstiyor Tayyip Bey?"

TBMM Genel Kurul'da Aynur Doğan konserinin AKP'li belediye kararı ile iptali ve pistlerinin kırılmasına başlanan Atatürk Havalimanı tartışıldı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Atatürk Havalimanı'na ilişkin "İstanbul'un ortasına, Arap dostlarına bir vaha mı yapmak istiyor Tayyip Bey? Araplara özel, İstanbul'un göbeğinde, yeşili bol, çok özel bir yerleşke mi kurmak istiyor" dedi. AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi" ifadelerine HDP sıralarından tepki yükseldi.

TBMM Genel Kurulu, bugün TBMM Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Akar, grup başkanvekillerinin söz taleplerini karşıladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Kocaeli Derince Belediyesi'nin Aynur Doğan konserini yasaklamasını TBMM gündemine getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise İstanbul Havalimanı'ndaki yıkım tartışmalarını gündeme getirdi. Altay, şunları söyledi:

"Dünyanın ilk 10 havalimanıydı, 1912'de kurulmuştu ve buldozerler, ekskavatörler girdi. Neye göre yapıldı bu iş? İstanbul'a soruldu mu? Yeşilköy Atatürk Havalimanı… Siyasete, yerel yönetime ve 16 milyon İstanbulluya sorulmadan bu kararın alınmasının üç sebebi olabilir. Birincisi, buradan bir tahrik süreci medet umuyor olabilir iktidar. Ekonomik darboğazı gölgelemek adına. Bunu boşuna ummasın. İkincisi, İstanbul'un ortasına, Arap dostlarına bir vaha mı yapmak istiyor Tayyip Bey? Araplara özel, İstanbul'un göbeğinde, yeşili bol, çok özel bir yerleşke mi kurmak istiyor? Bunu merak ediyorum. Üçüncüsü, İstanbul Havalimanının satışıyla ilgili görüşmelerin yapıldığına dair bilgiler, duyumlar var. İstanbul Havalimanına talip olan Arap sermayesi 'siz, Atatürk Havalimanını ortadan kaldırmazsanız, siz iktidardan gidince gelenler orayı işletir, biz zarar ederiz' diye bir endişeyi mi hükümete ilettiler? Bunu da merak ediyorum.

Almanya'da örneği var. Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın pistlerini muhafaza ederek, orayı bir kültür kompleksine ve yeşil amana dönüştürmek mümkündür. Biz bunu yapacağız."

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da iki konuya değindi. Elitaş, Doğan konseri için yer tahsis edilmesi istendiğini, uygun görüldüğünü ancak sözleşmede yazan 4 bin 800 TL'nin yatırılmadığı için iptal edildiğini söyledi. Elitaş, "Sanki Kürtçe söyleyen birisinin, Kürtçe konuşmasının ve Kürt düşmanlığının bir unsuru olarak ifade etmeyi haksızlık olarak ifade etmek istiyorum, doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Ben Aynur Doğan kimdir bilmem ama sorduk, soruşturduk, baktık; PKK'ya sırtını dayamış, PKK propagandasını yapan birisi" dedi.

Bu sözlere HDP sıraları, "Hedef gösteriyor" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Elitaş, Atatürk Havalimanı için de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2018'de "Benim telefonlarımı dinliyorlar. Benim projemi çalmışlar" dediğini söyledi. Elitaş, "Yani Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesi olması konusunda Sayın Kılıçdaroğlu da hemfikir. Ama şu anda bakıyoruz, aradan dört yıl geçen bir konuda televizyonlar önünde söylediği bir meseleyi şimdi yok sayıp inkar etmek yani bilemiyorum ne söylemek lazım gelir" dedi.

Engin Altay yeniden söz alarak, "Sayın Genel Başkanımızın 2018'de söylediğinin arkasındayız, altına imza atıyoruz. Sayın Genel Başkanımız 2018'de 'ben o pistleri yıkacağım, sökeceğim' demedi, Sayın Genel Başkanımız 2018'de 'Atatürk Havalimanı'nın binalarını, müştemilatını yerle yeksan edeceğim' demedi. Orayı pistleri tutmak kaydıyla bir kültür kompleksi olarak değerlendireceğini söyledi ve sözümüzün arkasındayız. O pistler her zaman lazım; en son 2 AK Parti Bakanı oraya inmese uçak denize çakılacaktı ya! Bu pistleri niye yıkıyorsunuz kardeşim, niye yıkıyorsunuz" tepkisi gösterdi.