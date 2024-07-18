Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde anıt mezarları ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla KKTC'ye gelerek Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret etti. Özel, anıt özel defterine duygusal bir mesaj yazdı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

(LEFKOŞA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geldiği KKTC'de, Dr. Fazıl Küçük ve Dr. Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel, anıt özel defterine, "Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün 20 Temmuz'da yapılacak Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü törenlerine katılmak üzere KKTC'ye geldi. Özel'e, CHP'nin önceki Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile eski Çalışma Bakanı Önder Sav ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın "Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in kızı Prof. Dr. Ayşe Ayata, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İstanbul Milletvekili Namık Tan ve Parti Meclisi Üyesi Selin Kırçiçek'ten oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel'in KKTC'deki ilk durağı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarı oldu. Özel, ardından KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Özel'i burada Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş karşıladı. Anıt mezara çelenk bırakan Özel ve CHP heyeti, ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu. CHP Lideri Özel, son olarak anıt özel defterini imzaladı.

"Gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır"

Özel, deftere şunları yazdı:

"Kıbrıs'ın güçlü lideri, büyük mücahit Rauf Denktaş; Kıbrıs Türk halkının lideri ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı olarak gösterdiğiniz özveri ve liderlik, Kıbrıs Türkleri'nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde bir dönüm noktasıdır. Kıbrıs Türkü'nün varlığını ve şerefini korumak için gösterdiğiniz azim ve kararlılığınız Kıbrıs Türk halkının vatanına sahip çıkmasında yol gösterici oldu. Sizin mirasınızı yaşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rahat uyuyun Büyük Lider. Hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Özel ve beraberindeki heyet, ardından Denktaş'ın naaşının bulunduğu odaya girerek dua okudu.

Kaynak: ANKA / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Rauf Raif Denktaş Fazıl Küçük Özgür Özel Kıbrıs Dış Politika Politika Güncel Haberler

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda

 ''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

''Zıkkım yesin, gebersinler'' sözü ortalığı karıştırdı! Yeniden Refah'ta 220 kişilik istifa

 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Bakmadan Geçme

Galatasaray Trencin maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Trencin maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Fenerbahçe Hull City maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Hull City maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Galatasaray Trencin maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz Galatasaray Trencin maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fenerbahçe Hull City maçı CANLI izle! (HD) 18 Temmuz FB Hull City maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (FENERBAHÇE-HULL CİTY) EXXEN spor canlı izle! 18 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın TV8.5 canlı izle! FENERBAHÇE-HULL CİTY TV8.5 CANLI 4K İZLE! 18 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! Adnan Menderes Havalimanı seferleri iptal! İzmir'de uçak seferleri iptal mi edildi, ne oldu? Seferler neden iptal edildi? D-Smart Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Trencin Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY TRENCİN MAÇI) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 18 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Mehmet Büyükekşi ve Ali Koç neden kavga etti? TFF Başkanlık seçimleri sonuçlandı mı? Yabancı sınırı değişecek mi? İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı sınırı hakkında ne demişti? İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kim, nereli, kaç yaşında? Yeni TFF Başkanı kim oldu? SON DAKİKA! TFF Başkanı belli oldu İbrahim Hacıosmanoğlu kaç oy aldı? TFF seçim sonuçları TFF başkanlık seçim sonuçları! SANDIKLAR AÇILDI! Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu oy sayısı ve oy farkı kaç?
Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu

Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title