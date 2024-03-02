CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'a Tepki Gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Osmangazi'de; AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum'un "Gazze'den Somali'ye tüm dünya mazlumları, 31 Mart seçimlerini umutla bekliyor" ifadesine tepki gösterdi. Özel, "Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa'da CHP Osmangazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından ilçe başkanlığı önünde şu açıklamayı yaptı:

"İl başkanımız, ilçe yöneticilerimiz, büyükşehir belediye başkan adayımız, Osmangazi Belediye Başkan Adayımızla, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın kıymetli yöneticileriyle hem Osmangazi ve Bursa Büyükşehir seçimlerini değerlendirdik hem de yenilenen, buraya taşınan Osmangazi ilçe binamızı gezme imkanımız oldu. Ben CHP'nin il binalarının görünür olmasını, ilçe binalarının görünür olmasını ve partimize layık olmasını çok önemsiyorum.

Bütün Bursalıları, Osmangazi'deki herkesi CHP'nin Osmangazi'deki baba evine, bir çayımızı içmeye davet ediyorum. Tarif nasıl, adres nasıl derseniz dünyanın öbür ucundan tarif etsek elinizle koymuş gibi bulursunuz. Bursa'da Ulu Cami'nin tam karşısında CHP'nin ilçe başkanlığı.

"KURUM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLSA İSTANBUL'UN FELAKETİ OLUR"

Dün Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinin sonucunu Gazzelilerin beklediğini, Filistinlilerin beklediğini, Batı Şeria'nın beklediğini, 31 Mart seçim sonuçlarında Gazze'nin umutlanacağını söyleyip, kendisi kazanırsa Gazze'ye insani yardımda bulunacağını, bu yüzden Filistinli çocuklar için 31 Mart seçiminin önemli olduğunu söylemiş. Bir tarafı utanmazlık, bir tarafı riyakarlık, bir tarafı sahtekarlık, bu kadar ucuz siyaset olmaz, olmaz olsun. Bir kez daha gördüm ki, bu Murat Kurum İliç felaketinin müsebbibi ya, olamayacak ama Allah göstermesin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa İstanbul'un felaketi olur. Böyle bir zihniyet olmaz.

Bir yandan Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, 'Gazze'deki çocuklara yardım yapamadık, mahcup olduk.' Türkiye'nin, bütün belediyelerimizin, Kızılay, AFAD'ın tırları Refah Sınır Kapısı'nda duruyor, bu hükümet, bu Recep Tayyip Erdoğan bu kadar İsrail ile iyi ilişkiler geliştirmiş olmasına rağmen Refah Sınır Kapısı'ndan Filistinli çocuklara yardım ulaştırmayı başaramıyor.

"FİLİSTİN'DEKİ ÇOCUKLARA YARDIM YAPMAK İÇİN 31 MART'TA AKP'NİN KAZANMASI GEREKİYORSA VAY BİZİM HALİMİZE"

Murat Kurum'dan daha seviyesiz, daha siyasetin acemisi, insanların aklını hafife alan bir belediye başkan adayı görmedim. Gazze, Filistin'deki çocuklara yardım yapmak için 31 Mart'ta belediyeyi AKP'nin kazanması gerekiyorsa vay bizim halimize. Vay Filistin'in haline. Yazıklar olsun Murat Kurum'a, Recep Tayyip Erdoğan'a.

Geçen seçimlerde de 'Oyu Binali Bey'e mi vereceksiniz, Sisi'ye mi vereceksiniz' diyordu. O gün Sisi ile düşmandı, Ekrem Bey'e Sisi diyordu. Daha 1 ay olmadı, gitti Sisi'nin elini sıktı, yüzünü öptü, kardeşine sarılır gibi sarıldı. Şimdi soralım, kim Sisi, Sisi nerede? Şimdi Sisi kim oldu?

"ERDOĞAN'IN YERİNDE OLSAM BU ADAYI ÇEKER ALIRIM"

Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye yerel seçimlerde verebilecek hiçbir şeyi olmamasının kanıtı İstanbul'daki adayının Murat Kurum olmasıdır. Sen İstanbul'a Murat Kurum'u layık görüyorsan, Murat Kurum da '31'inde kazanırsak Filistin'deki çocuklara yardım yapacağız' diyorsa, daha bundan sonra söyleyecek bir şey yoktur. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam, buradan sonra, bugün son gün adayı çekmek için son gün. Ben bu adayı Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsam çeker alırım. Murat Kurum orada duracağına oraya bir tane Pinokyo koysa Murat Kurum'dan daha inandırıcıdır. Bugün son gün, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuyorum: Murat Kurum'u çek, İstanbul'a Pinokyo'yu aday göster. Daha inandırıcı olursun, daha dürüst bir adayın olur, daha samimi bir adayın olur."

"DÜNYANIN EN PAHALI UÇAĞINA PARA BULUYOR, EMEKLİYE PARA BULAMIYOR"

Özel, bir basın mensubunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen zam konusundaki açıklamasını sorması üzerine şunları kaydetti:

"Daha dün açıkladı Türk-İş açlık sınırı 16 bin 200 lira. Yani emekli 10 bin lira alacak, tek başına yaşıyor bile olsa açlık sınırının 6 bin lira altında yaşayacak. Bu büyük bir haksızlıktır. Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundum, tekrar bulunuyorum: 10 bin lirayı 17 bin 2 lira olan asgari ücret düzeyine derhal çıkarmalıyız. Ben diyorum ki, en düşük emekli maaşını asgari ücret yapalım. O diyor ki, bunu böyle yaparsam çalışanlara maaş ödeyemem. Bak, emekli ile çalışan karşı karşıya değildir, yan yanadır.

Dünyanın en pahalı uçağına para buluyor. En pahalı makam arabasına, dünyanın en pahalı sarayına para buluyor, uçan saraya para buluyor, yüzen saraya para buluyor, kışlık saraya para buluyor, yazlık saraya para buluyor. Emekliye para bulamıyor. Erdoğan'ın beşli çeteye bulduğu parayı emekliye bulamamasını emeklilere şikayet ediyoruz. Erdoğan'ın saray müteahhitlerine bulduğu parayı emekliye bulamamasını emeklilere şikayet ediyoruz.

Erdoğan geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Bugün 0,6 asgari ücret. Erdoğan geldiğinde emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu, bugün emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alıyor. Erdoğan geldiğinden beri emeklilerin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın aldı. Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alan emekliye söylüyorum. Bugün 8 çeyrek altın alsan nasıl geçinirsin, şimdi nasıl geçinemiyorsun? Çok net olarak ifade etmek isteriz, emekli karta ihtiyaç var. Emeklilerin kartına aradaki 7 bin 2 liranın hemen yüklenmesine ihtiyaç var. Bunun için de çok büyük bir paraya değil 780 milyon liraya ihtiyaç var. Hesabı yanıltıp 1,4 trilyon diyor, bu gerçeği yansıtmamaktadır. Erdoğan'ın sadece İliç'teki ve Türkiye'deki bütün madencilerin, iş adamlarının, holdinglerin ödemeleri gerekip de ödettirmediği vergi, emekliye lazım olan paraya yetmektedir. Gel İliç'teki katil firma Anagold'dan vergiyi al, holdinglerden, beşli çeteden vergiyi al emekliye ver kardeşim. İşte kaynak sana ortada. Affettiğin vergileri affetmesen, vazgeçtiğin vergilerden vazgeçmesen, zenginin zenginliğine zenginlik katmasan emeklinin sofrasına ekmek katarsın, et katarsın, süt katarsın, sobasına odun atarsın, doğal gazına para bulursun.

"EMEKLİLERİ 31 MART'TA SİZE PARA BULAMAYAN ERDOĞAN'A HESAP SORMAYA DAVET EDİYORUZ"

Biz bütün emeklileri 31 Mart'ta oy kullanırken size para bulamayan Erdoğan'a hesap sormaya davet ediyoruz. Ben bütün işçileri 31 Mart'ta oy kullanırken sizi açlığa, yoksulluğa iten Erdoğan'a hesap sormak üzere oy kullanmaya davet ediyorum. Ben esnafı, çiftçiyi, mağdurları, bütün işsizleri 31 Mart'ta bu iktidara güçlerini göstermeye ve bu iktidardan hesap sormaya davet ediyorum."

Özel, konuşmasının sonunda, teyzesi orada bulunan SMA hastası Havva Nur isimli bir bebek için de "Havva Nur bebek için annesi ve teyzesi bir çağrıda bulunuyor. Bütün Bursalıları da Havva Nur bebeğe sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.