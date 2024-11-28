Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve gündemi değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'le, 29 Kasım Cuma günü görüşeceğini söyledi.

"RAKİBİMİ TANIDIĞIM İÇİN 31 MART'I KAZANDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aldığı oy oranına ilişkin yaptığı değerlendirme sorulan Özel, şunları kaydetti; "CHP'nin geçmişte oy olamadığı kesimlerden bugün oy almasını sadece kendi hatalarına bağlamasını, Tayyip Erdoğan'ın ağzından bir özeleştiri duymak açısından kıymetli ama üstenci ve kibirli iktidar anlayışı açısından da bunun bir itirafı olarak görüyorum. Bu üstenci tavır ve kibir, AK Parti'nin asıl özeleştiri yapması gereken kısım. Tayyip Bey'e tavsiyem şu, rakibini tanımadan yenemezsin. Ben onu çok iyi tanıdığımı kendisine de söyledim. Rakibimi tanıdığım için 31 Mart'ı kazandım. O, rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır."

Özel, CHP'nin yakın dönemde düzenleyeceği yurt dışı programlarına yönelik soru üzerine, "Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le 8 Kasım'daki Zafer Bayramı Günü'nde yaptığımız görüşmede ben Azerbaycan'ı kutladım. Onlar da Avrupa'daki temaslarımda Azerbaycan'la ilgili kullandığımız cümlelerin, tutumun, kendisi kadar Azerbaycan halkınca da bilindiğini ve sevildiğini söyledi. Bizi Hikmet Çetin'le birlikte davet etti, onu planlayacağız." diye konuştu.

"2025 SONU YA DA 2026'DA ÇİN ZİYARETİMİZ OLACAK"

Balkan ülkelerine bir ziyaret düzenleme planları olduğu bilgisini veren Özel, 26 Aralık'ta Bosna Hersek'e ve 21 Aralık'ta Fas'ta düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı'na katılacaklarını dile getirdi. Özgür Özel, dış ilişkilerde daha etkili bir politika yürütmek istediklerini belirterek, şöyle devam etti; "Avrupa Birliği'ne tam üye olmak istiyoruz. Türkiye-ABD ilişkilerinde iyi müttefiklik açısından onarılması gereken çok süreç var. Rusya'ya bir temsilci atadık ve temsilcimizin temaslarıyla Rusya ile daha etkili ilişkiler içerisindeyiz. Putin'i destekleyen Adil Rusya Partisi de bizden bir görüşme talep etti. Bize ziyarete gelecekler, bizden de bir heyet ziyarete gidecek. Rusya Büyükelçisi bana ziyarete geldi. Onlara bakış açımızı anlattım. 'Erdoğan'ın kolay kolay dış politikasını beğenmem ama Ukrayna-Rusya dengeli ve arabuluculuğa varan siyasetini sürdürürüm buna ihtiyaç kalırsa' dedim. 2025 sonu ya da 2026'da Çin ziyaretimiz olacak. Şubat'ta Türk Cumhuriyetleri'ne, martta Orta Doğu'ya gezimiz olacak."

"ÇOK GECİKMEDEN BİR CEVAP ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Soru üzerine, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'le görüşme taleplerine yönelik karşı taraftan tarih beklediklerini bildiren Özel, "Orada, Rusya, Erdoğan, Esad arasında bir denge var. Herhalde ondan dolayı bize tarih vermek için bekliyorlar. Çok gecikmeden bir cevap alacağımızı düşünüyorum. Filistin'de de hava sahasının açılmasını bekliyoruz. Mahmud Abbas davet etti. Tel Aviv'e gidip oradan geçmemiz gerekiyor. İsrail'de hava saldırıları, sahasının kapalı olması nedeniyle tarifeli uçuş yok. 'Güvenlidir, gelebilirsiniz' dediklerinde gideceğiz." açıklamasında bulundu.

"SOKAKTA CHP YÖNETİMİNİN POLİTİKALARINDAN MEMNUNİYET VAR"

Özgür Özel, parti içi muhalefet ve tüzük kurultayı tartışmalarına yönelik soruya karşılık, şu yanıtı verdi; "Bu tartışma belli bir noktada doygunluğa ulaştı. Ben de bu tartışmaları kestiğimizi ve sürdürmeyeceğimizi söyledim. Sokakta olmayan bir şeyin kurultay salonunda karşılığı olmaz. Sokakta, CHP yönetiminin politikalarından bir memnuniyet var. Bunun dışındaki her tartışma partiyi aşağıya çeker. Vatandaşın sorunlarını konuştuğumuz her ay, anketlerde birinci parti olduk. Sosyal medyada yaratılmaya çalışılan gündemler, çok suni, sipariş ve bot hesaplarla birilerinin para basması yoluyla oluyor. CHP'de iç karışıklığın CHP'yi aşağı çektiğini bilenler, bu tartışmayı sosyal medyada fonluyorlar."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili ifadeleri sorulan Özel, "Erdoğan, 'Bahçeli ile mutabıkız, çok cesur bir çıkış yaptı' dedi. Ben bunun bir devlet projesinden çok Cumhur İttifakı projesi olduğunu düşünüyorum. Ama devletin de terör sorununu bitirmek ve kaynakların buraya harcanmasına engel olmak noktasında, devletin çıkarına ve milleti rahatsız etmeyecek bir çözüme sıcak bakacağını düşünürüm. Sırf Erdoğan iktidarda kalsın diye Anayasa pazarlıklarına girişmek ve terör örgütü liderini özgürlüğü üzerinden pazarlık konusu yapmak doğru değil." görüşünü paylaştı.

"EN DOĞRUSUNU HEP BERABER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Özel, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine ilişkin soruyu ise "Bu kararı tek başıma vermeyeceğim. Adayı en katılımcı şekilde belirlemeyi düşünüyorum. Bu yükü en az 1,5 milyon kişiyle bölüşeceğim. En doğrusunu hep beraber yapacağımıza inanıyorum. Önce iktidar değişecek, geçiş dönemi olacak. Sonrasında herkese makam, mevki var. O yüzden bu işin içinden büyük bir mutabakat ve büyük bir işbirliği ve güç birliğiyle çıkarız. Sonra Türkiye'yi güçlü bir parlamento ve yürütmeyle yönetmeye başladığımızda, gönlünden yönetmek isteyen herkese makam mevki bulunur." diye yanıtladı.

MANSUR YAVAŞ'IN ADAY OLMA OLASILIĞI DA SORULDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olma olasılığıyla ilgili soru üzerine Özel, şu ifadeleri kullandı; "Mansur Bey'in, Türkiye'nin daha iyi yönetilmesine ilişkin bir talebi var. Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan daha doğal bir şey olamaz. Mansur Bey'in, bütün CHP'lilerin içinde olduğu karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum. Bu konuda kendi beyanları da var. Parti disiplini konusunda bugüne kadar sukutuhayale uğratacak bir tutumu olmadı."