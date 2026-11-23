(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, Kürt sorununun çözümüne ilişkin yaptığı açıklamasında, Kürt meselesinin bir siyasi partinin kazanacağı ya da kaybedeceği bir seçim başlığı olmadığına vurgu yaparak, " Türkiye'nin birlikte yaşama iradesinin sınandığı bir demokrasi meselesidir. Kürt meselesi siyasi hesaplara sığmayacak kadar önemlidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sertaç Eke, Kürt sorunun çözümüne ilişkin görüşlerini paylaştığı açıklamasında, Kürt meselesinin günlük siyasi tartışmaların, seçim hesaplarının ve dönemsel ittifak arayışlarının konusu olamayacak kadar derin, tarihsel ve toplumsal bir meseledir olduğunu dile getirdi.

Çözüm arayışının konuşulması, farklı görüşlerin bir araya gelmesi ve ortak bir demokratik zeminin oluşturulması amacıyla kurulan izleme mekanizmalarına mesafeli durulmaması gerektiğini aktaran Eke, "Farklı siyasi çevrelerle kurulan temasları yeni siyasi pozisyonların parçası haline getirmek, üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir tutarlılık meselesidir. Elbette hiçbir siyasi aktör eleştiriden muaf değildir. Ancak demokratik süreçlere katılmak, yalnızca sonuçlarına katıldığımız zamanlarda değil, farklılıkları göze alarak sorumluluk üstlenebildiğimiz zamanlarda anlam kazanır" dedi.

"TOPLUMSAL BARIŞ, SİYASİ KONJONKTÜRE GÖRE DEĞİŞEN BİR SÖYLEM DEĞİL"

"Kürt meselesine seçim takvimiyle, oy hesabıyla veya milliyetçi hassasiyetleri tahkim etme arayışıyla yaklaşmak, sorunun çözümünü değil, ertelenmesini beraberinde getirir" diyen Eke şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal barış, siyasi konjonktüre göre değişen bir söylem değil, her koşulda savunulması gereken ortak bir gelecek iradesidir. Demokrasi, yalnızca söylenen sözlerle değil, zor ve hassas meselelerde gösterilen cesaret, tutarlılık ve sorumlulukla anlam kazanır. Unutulmamalıdır ki, Kürt meselesi bir siyasi partinin kazanacağı ya da kaybedeceği bir seçim başlığı değil, Türkiye'nin birlikte yaşama iradesinin sınandığı bir demokrasi meselesidir. Kürt meselesi siyasi hesaplara sığmayacak kadar önemlidir. Bu meselede ihtiyaç duyulan şey, siyasi hesapların değil, tarihsel sorumluluğun rehberliğidir. Çünkü bazı meseleler sandığa göre değil, gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız sorumluluğa göre ele alınmalıdır."

Kaynak: ANKA