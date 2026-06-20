CHP Ankara Gönüllüler Platformu'ndan "Acil Kurultay" Çağrısı

(ANKARA) - CHP Ankara Gönüllüler Platformu, olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Platformun Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, "Hiç kimse örgütün iradesinden daha büyük değildir. Bu nedenle buradan güçlü bir çağrıda bulunuyoruz: Acil olağanüstü kurultay istiyoruz. Üye konuşsun, örgüt karar versin; kurultaydan çıkacak sonuca peşinen saygılı olduğumuzu da ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu bileşenleri ve bazı CHP üyeleri, parti Genel Merkezi önünde olağanüstü kurultay talebiyle basın açıklaması yaptı. Platform üyeleri, "Kurultay istiyoruz" sloganları eşliğinde Genel Merkez önünde toplanırken, ellerinde "Örgütün sesine kulak verin", "Birlikteyiz, kararlıyız" ile "Demokrasi örgütten başlar" yazılı dövizleri taşıdı.

CHP Ankara Gönüllüler Platformu Kurucu Başkanı Müslüm Cankurtaran, yaptığı açıklamada, siyasi bir talebin ötesinde parti demokrasisine sahip çıkmak adına toplandıklarını belirtti. Cankurtaran, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri, gönüllüleri ve emekçileri olarak partimizin kuruluş değerlerine bağlı, halkın iradesini her şeyin üzerinde gören insanlar olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Kuvayımilliye ruhunun, Cumhuriyet değerlerinin, demokrasinin, laikliğin, sosyal adaletin ve halk egemenliğinin taşıyıcısıdır. Bu büyük çınarın gerçek gücü makamdan değil, örgüttendir. Bu partinin gerçek sahipleri seçimden seçime değil, her gün mücadele verenlerdir. Hiç kimse örgütün iradesinden daha büyük değildir. Hiçbir makam, hiçbir unvan, hiçbir kişisel hesap örgütün ortak aklının ve demokrasi iradesinin önüne geçemez."

"BİZİM MÜCADELEMİZ MAKAMLAR İÇİN DEĞİL, DEMOKRASİ İÇİNDİR"

Üyemiz konuşuyor, örgütümüz konuşuyor, partimize gönül veren insanlar konuşuyor. Bizler de diyoruz ki bu ses duyulmalı, bu kaygılar görülmelidir. Bizler ayrışmadan değil, birleşmeden yanayız. Bizler kavganın değil, örgüt demokrasinin yanındayız. Bu nedenle buradan güçlü bir çağrıda bulunuyoruz: Acil olağanüstü kurultay istiyoruz. Çünkü kurultay, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yüksek karar organıdır. Kurultay, tartışmanın son bulmasının ve örgütün sözünün belirleyici olmasının yoludur. Bizler kurultaydan çıkacak sonuca saygılı olduğumuzu da ilan ediyoruz. Kurultayda delegelerin özgür iradeyle seçeceği genel başkan, bizim genel başkanımız olacaktır. Çünkü bizim mücadelemiz kişiler için değil, ilkeler içindir. Bizim mücadelemiz makamlar için değil, demokrasi içindir."

Kaynak: ANKA