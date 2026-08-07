Hatay'da 8 Bin 500 Sosyal Konutun Kurası Çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın inşa seferberliğindeki hızımızı, sosyal konut seferberliğinde de sürdürmeye devam ediyoruz ve bugün kuralarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katılımıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün Hatay'da çifte mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Bir yandan sosyal konut belirleme kuralarını çekeceklerini, bir yandan da arasta ticaret merkezindeki esnafın anahtarlarını teslim edeceklerini belirten Kurum, şimdiden yeni yuvaların huzurlu, yeni iş yerlerinin ise bereketli olmasını diledi.

Kurum, asrın felaketinin üzerinden 3,5 yıl geçtiğini, bu süreçte planlı, programlı şekilde 7 gün 24 saat çalıştıklarını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı iradesi, Hataylı, 11 ilde yaşayan tüm depremzede kardeşlerimizin iradesi, sabrı ve gayretiyle asrın inşasını hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin başarısına çevirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Hatay'da acının yerini umudun, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvanın aldığını belirten Kurum, bugün Hatay'ın İskenderun Sahil Yolu, tarihi Uzun Çarşısı, dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi Kurtuluş, Habib-i Neccar Camisi, tarihi Meclis binasıyla bir güneş gibi parladığını dile getirdi.

Kurum, millete hizmetkar olmayı şiar edinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolundan yürüdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hep birlikte 25 yıldır aynı anlayışla, bakışla hizmetlerimizi, eserlerimizi şehirlerimize kazandırıyoruz. Bu yolda mazeret yok, millet sevdası var, bir işi bitirince durmak yok hemen kolları sıvayıp başka bir işe girişmenin azmi var. İşte tam da bu inançla, vardığımız her menzili, yeni hedefler için güçlü bir başlangıca dönüştürüyoruz. Yarım milyon konutu teslim ettiğimiz gün Hatay'da söylediğimiz, 'Deprem konutları bitti ama bizim deprem bölgesiyle işimiz bitmedi', bunu söyledik. Hep şunu söylüyoruz buradaki her bir annemizin, babamızın, işte gazilerimizin, şehit ailelerimizin yüzü gülene kadar asla ve asla buradan ayrılmayacağız."

Bakan Kurum, hep birlikte sözlerinin arkasında dimdik durmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kurası çekilecek evlerin ekimde teslim edileceğini müjdeledi

Yüzyılın Konut Projesi çalışmalarını aynı kararlılık ve hızla sürdürdüklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün de Hatay'a söz verdiğimiz, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın depremden sonra uygun şartlarda oturabilmesi, güvenli, huzurlu konutlarda yaşayabilmesi adına sosyal konut hamlemiz kapsamında tam 8 bin 500 konutumuz konut hak sahibi kuralarını daha önce belirlemiştik, şimdi de hangi evi alacaklarına ilişkin kuramızı birazdan noterimizin huzurunda çekeceğiz. Böylece 40 binin üzerinde yine hemşerimizi daha güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturmuş olacağız ve Hatay'ımızda, on binlerce çocuğumuzun yüzü gülecek, daha güçlü bir şekilde Hatay geleceğe güvenle bakacak. Aynı asrın inşa seferberliğindeki hızımızı, sosyal konut seferberliğinde de sürdürmeye devam ediyoruz ve bugün kuralarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Kurum, bir yandan konutları belirlenen hak sahiplerinin sevincine ortak olurken, bir yandan da Antakya'ya muhteşem bir ticaret merkezi kazandırdıklarını söyledi.

Şimdiye kadar TOKİ eliyle 11 bini aşkın dükkanı Hatay'a kazandırdıklarını ifade eden Kurum, "İşte bugün Hatay'ımızda arasta bölgemizde ticaret merkezimizi de sizlere kazandırıyoruz. Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira ve burada esnaf kardeşlerimiz anahtarlarını alacaklar." diye konuştu.

"Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir"

Kendileri bu hizmetleri yaparken birilerinin de çıkıp devleti, AFAD'ı, Türk Kızılayını ve kurumları yıpratmak için çırpındığını belirten Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz neredeyse bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki bir bölgeyi, 11 ilimizi, küllerinden yeniden ayağa kaldırdık, onlar yalanlarla yapılanı gölgelemeye çalıştı. Biz on binlerce işçi kardeşimle gece gündüz ter döküp, 2 yıl gibi bir kısa zamanda 455 bin konutu teslim ettik, onlar 11 ilimize bir adım bile atmadan, oturdukları yerden ahkam kesti. Biz 11 bin kilometrelik, burada Türkiye'nin çevre uzunluğu kadar bir altyapıyı ilmek ilmek yeniden ördük, onlar sadece çamur attı. Biz milletimizin, Hatay'ın, deprem bölgesinin umudunu büyütmeye çalışırken, onlar sadece umutsuzluk yaydı. Şunu herkesin çok iyi bilmesi lazım, devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir, bu işler öyle sosyal medyadan şov yapmaya benzemez, dostlar alışverişte görsün diyerek yapılmaz, bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez, bunun böyle olmadığını da zaten bugün gördük. Geçen zaman içerisinde işte kurumlarımızın güvenini sarsmaya çalışanların öyle boş naraları, o boş iftiraları bir yel gibi geldi geçti. Zira güneş balçıkla sıvanmaz, onların yalanları unutuldu, gitti ama geride devletimizin yükselen eserleri kaldı."

Kurum, bugün deprem bölgesinde canlanan şehirlerin, yanan ışıkların, yeniden başlayan hayatın onlara verilen en sarsıcı, en güçlü cevap olduğunu dile getirdi.

Zaman herkese bir kez daha en zor anlarda sığınacakları yegane limanın, milletin en büyük güvencesinin güçlü devlet olduğunu gösterdiğini belirten Kurum, "Geçici hevesler, popülist rüzgarlar değil, devletimizin o çınarlar gibi köklü kalıcı kurumlarıdır. Milletimizin emanetine sahip çıkacak, en zor gününde yanında dimdik duracak olan asli güç budur çünkü bu eserlerin temelinde vatan aşkı, millet sevdası, memleket davası var. Bu eserlerin gölgesinde milletimizle, deprem bölgemizle kurduğumuz dayanışma vardır, Hataylı kardeşlerimizle aramızdaki gönül köprüsü vardır." diye konuştu.

"Terörün bitmesi demek, iç kalemizi tahkim etmek demek"

Kurum, huzurlu ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüdüklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Takip ediyorsunuz, bölgesel çatışmaların gölgesinde güç dengeleri hem bölgemizde hem de dünyada yeniden kurulurken, milli sermayemiz dediğimiz kardeşliğimizi tahkim edecek, birlik ve dirliğimize yine artıracak, kuvvet verecek kritik bir süreçten geçiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin yolunu açacak teklif, artık Gazi Meclisimizde. Terörün bitmesi demek, iç kalemizi tahkim etmek demek, Türkiye Yüzyılı hedeflerine terör yükünden arınmış güçlü bir Türkiye olarak yürümek demektir. Herkes bilmeli ki Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve ortak geleceğimizi esas alan stratejik bir devlet politikasıdır, sadece ulusal güvenliğin değil, bölgesel barışın da anahtarıdır. İnşallah bu süreç tamamlandığında, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Cumhur İttifakı'mızla, Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in yakın takibiyle bu safhaları aştığımız, milletimizle bu çalışmaları yaptığımız süreç tamamlandığında, Türkiye prangalarından kurtulacak, ebedi kardeşliğimiz, ortak geleceğimiz inşallah daha da güçlenecektir."

Bakan Kurum, daha sonra Arasta Çarşısı'nın bulunduğu Saraycık Mahallesi'ne canlı bağlandı, ardından salonda bulunan esnaflardan bazılarına anahtarlarını teslim etti.

Ardından 8 bin 500 konutun belirlenmesi için hak sahibi ailelerle butona basan Kurum, şunları kaydetti:

"TOKİ'mizin, devletimizin yaptığı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın söz verip bu kadar kısa zamanda bitirdiği ve inşallah neticesinde ev sahibi olmayan kardeşlerimizin ev sahibi olduğu, Hatay'da kira fiyatlarının düşmesine imkan sağlayacak bu projenin kurasını hep birlikte çekiyoruz, şimdiden hak sahibi vatandaşlarımıza, kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: AA