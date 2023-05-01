Ceviz büyüklüğündeki dolu beldeyi beyaza bürüdü
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı beldeyi beyaza bürüdü.
Bitlis genelinde sabah saatlerinde sağanak yağmur şeklinde etkili olan yağışlar, Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde dolu yağışına dönüştü.
20 DAKİKA SÜRDÜ
Yaklaşık 20 dakika aralıksız devam eden dolu yağışı beldeyi beyaza bürüdü. Cep telefonlarıyla kayda alınan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı görenleri şaşırttı.
VALİLİK UYARDI
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada ise kentte yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği bildirilerek, "Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Güncel