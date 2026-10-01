Cevdet Yılmaz, TBMM resepsiyonunda terörsüz Türkiye sürecinde üçüncü göz yok dedi

(TBMM) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bizim terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var. Üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Dolayısıyla bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve Türkiye modeli dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz" dedi.

TBMM'nin yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla Tören Salonu'nda TBMM Başkanlığınca resepsiyon verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yarın yapılacak toplantıya ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Önemli kararlar aldı kurumlarımız, biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı toplantının ardından süreç hızlanmış oldu. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu, biliyorsunuz. Başkanlığını ben yapıyorum. Aynı gün birinci toplantımızı yaptık zaten, salı günü. Yarın da ikinci toplantımızı yapacağız. Biz tabii genel koordinasyonu yapıyoruz. Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de önemli kararlar paylaşıldı. SPK'nın, BDDK'nın aldığı kararlar paylaşıldı. Yarın da neler yapılabilir, hangi alanlarda daha da çalışma ihtiyacı var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız biz."

"TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLAMA YAPILACAK"

Ödeme takvimine ilişkin bir projeksiyon olup olmadığı sorusu üzerine Yılmaz, "Toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem Koordinasyon Kurulu olarak hem de her bir kurumumuzun dediğim gibi kendi yetki alanı var. Buralarda bağımsız otoriteler bunlar biliyorsunuz. Kendi kararlarıyla ilgili o kurumlarımızın açıklamalarını beklemek lazım" ifadelerini kullandı.

Yılmaz terörsüz Türkiye süreciyle ilgili soru üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Terörsüz Türkiye mecrasında devam ediyor. Biliyorsunuz, kanun daha sonra yürütme organı için de bir yapı oluştu, bir komisyon kuruldu. Orada da ikinci toplantımızı gerçekleştirdik. İlgili tüm bakanlarımızla, kurumlarımızla. Mecrasında yürüyor.

Meclisimiz açıldı. Meclisimizde de bir aynı şekilde komisyon oluşturulacak izlemeyle ilgili. Bizim terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye modelimiz var. Üçüncü göz yok. Meclisimizin takibinde yürüyen bir süreç. Dolayısıyla bu kendi şartlarımız içinde oluşmuş ve Türkiye modeli dediğimiz bir süreç. Bunun en kısa sürede tamamlanmasını arzu ediyoruz."

Yıl bitmeden teyit olabileceğine dair bir emare olup olmadığı sorulan Yılmaz, bu aşamada takvim üzerinde konuşmanın doğru olmadığını kaydederek, sürecin mecrasında ilerlediğini ifade etti. Yılmaz, "Tespitler yapıldığı zaman Milli Güvenlik Kurulu'na zaten raporlanacak biliyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu tespitlerinin teyidini yaptıktan sonra da ilk aşaması tamamlanmış olacak. Ama bu aşamada takvimden bahsetmeyi doğru görmüyorum" dedi.

Kaynak: ANKA