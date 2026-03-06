Cevdet Yılmaz: Sosyal konut tüm halkımıza fayda üretiyor

'ENFLASYONU DÜŞÜRME GAYRETİ İÇİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla birlikte, Karşıyaka İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Karşıyaka Seyirtepe Kordelya Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin son 23 yılda çok önemli bir mesafe kaydettiğini belirtip, "3 bin 600 dolarlık kişi başına gelirden 18 bin doları aşan bir ülke olduk. 238 milyon dolardan 1.6 trilyon dolarlık bir ekonomik yapıya ulaştık. 2025 yılı itibariyle dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi olduk. Birçok badireyi atlattık. Bugün savunma sanayisi hizmet sektörü ve turizmiyle farklı ölçeklere geldik. Sorunlar elbette bitmedi. Önemli olan sorunları gerçekçi tespit edip sağlıklı çözümler üretmek. Son birkaç yıldır güçlü bir ekonomi programını hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürme gayreti içindeyiz. Bir taraftan da büyümeyi koruyoruz. Geçen yılı yüzde 30'un biraz üstünde bir enflasyonla kapattık. Önemli bir gerileme var. Bizim kontrol edemediğimiz faktörler de var. Önemli olan uyguladığımız programdır. Asıl olan izlediğimiz ekonomik programdır. Bu programın istikameti doğru olduğu sürece er ya da geç hedeflerimize ulaşırız. Biz de sağlam bir program ve güçlü bir iradeyle ekonomik programı hayata geçiriyoruz. Bunun meyvelerini önümüzdeki dönem daha iyi göreceğiz" dedi.

'POPÜLİST POLİTİKALARLA HAREKET EDERSENİZ HİZMET ÜRETMEZSİNİZ'

Türkiye Yüzyılı kapsamında topyekün bir kalkınma vizyonundan bahsettiklerine dikkat çeken Yılmaz, tüm illerin enerjisini en üst düzeyde kullanarak hedeflere varabileceklerini açıkladı. İzmir'in potansiyelinin önemini hatırlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı olarak İzmir'de potansiyeli en üst düzeyde harekete geçirmeye talibiz. Merkezi hükümet olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz. Vatandaşın yetki verdiği kişiler üzerine düşeni yapmalı. Kimse bahaneler arkasına saklanmasın. Cumhurbaşkanımız 1990'lı yıllarda belediye başkanı seçildi. Çöp dağları vardı. Sular akmıyordu. Bir sürü sorun vardı. O dönemde Ankara'da farklı bir parti iktidardaydı. Bizim gibi objektif kriterlere uyulmuyordu, keyfilikler daha fazlaydı. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız, İstanbul'un sorunlarını çözdü. At binenin kılıç kuşananın. Siz iyi yöneticiyseniz, elinizdeki kaynakları çarçur etmek yerine doğru önceliklere harcarsanız şehrinize fayda sağlarsınız. Bunu yapmayıp personeli şişirerek popülist politikalarla hareket ederseniz hizmet üretmezsiniz. İnanıyorum böyle yapanlara seçmen de onlara gerekli cevabı sandıkta verecektir."

'İZMİR'İN DÖNÜŞÜMÜNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Eğitim alanında İzmir'e 500'ün üzerinde yeni okul yaptıklarını ifade eden Yılmaz, yaklaşık 800 derslik ilave ettiklerini dile getirdi. Ulaşımda bin kilometreye yakın bölünmüş yol ağı gerçekleştirdiklerini aktaran Yılmaz, "Bayraklı Şehir Hastanesi başta olmak üzere bir sürü yeni hastane kazandırdık. Bugün çok önemli bir projenin kura çekimini yaptık. 21 bin 27 konutun hak sahibini belirledik. İzmir'i çıplak gözle analize gerek yok. Şöyle bir turladığınızda bu şehrin ne kadar bölünmüş olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta güzel villalar diğer tarafta sefalet. Derme çatma yapılar çöpler ve bozuk bir şehirleşme var. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Bunun mutlaka aşılması lazım. Hem sosyal adalet hem afetler açısından büyük bir dönüşüme ihtiyaç var. Bugüne kadar bunu yapmayanlardan milletin siyaseten hesap sorması lazım. İzmir'in dönüşümüne katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yerel yönetimler de lüzumsuz polemiklerle uğraşmak yerine adım atsınlar" diye konuştu.

'EKONOMİDE ÖNEMLİ TEDBİRLER ALDIK'

Uluslararası gelişmelere de değinen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bölgemizde çok önemli gelişmeler var. ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaş tüm bölgede istikrarı tehdit ediyor. Türkiye olarak bu gerilimin bir an önce durması ve diplomasi ile sorunların çözülmesi için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bu kriz ve gerilimin ülkemize olan etkilerini en aza indirmek için gayret ediyoruz. Bu dönemde Türkiye ekonomisine, insanımıza en küçük zarar gelmemesi için ekonomide önemli tedbirler aldık. Akaryakıt fiyatlarında yüksek bir artış olacaktı. Cumhurbaşkanımız, 'Yüzde 75'ini biz üstlenelim' diye karar verdi. Akaryakıttaki örneğin her 10 liralık artışın 7.5 lirasını biz vergilerden vazgeçerek ödüyoruz. 2,5 lirası milletimize yansımış oluyor. Bu hem halkımızın geçim şartlarını kolaylaştırmak bakımından hem de enflasyon mücadelesini sürdürmek açısından önemli. Bütçe açığını bir miktar olumsuz etkileyecek ama onu da başka tedbirlerle idame etmeye çalışacağız. Bu yaşadığımız sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Ama enflasyon görünümünü bozmaması için bu tedbirleri hayata geçirdik. Bir yandan bölgemizde hadiseleri yönetmeye çalışırken bir yandan da dünyadaki gidişatta barıştan, adaletten, hukuktan yana hareket ediyoruz. Bizim şiarımız şu hem haklı hem güçlü olacağız."

'BU ÜLKE DENEME TAHTASI DEĞİLDİR'

Liderlerin ülkelerin yönetiminde önemli olduğunu kaydeden Yılmaz, "Özellikle dünyamızın ve bölgemizin bu fırtınalı döneminde liderliğin önemi hayati hale gelmiştir. Bu ülke birilerinin deneme tahtası değildir. Hiçbir tecrübesi olmayan kadroların bu dönemde iş başında olduğunu düşünürseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Çok şükür Türkiye şanslı. Dünyanın saygı duyduğu bir liderimiz var. Her alanda yetişmiş kadrolarımız var. Bölgesel krizleri yönetmeyi başaracağız" diye konuştu.

'ARTIK, DIŞA BAĞIMLI OLMAYAN GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VAR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise programın açılışında yaptığı konuşmada Ramazan'ın, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın ve sükunetin ayı olduğuna dikkat çekip, "Bu Ramazan yine Ortadoğu'da, yakın coğrafyamızda bombalar patlıyor. Gazze zulmünü ve soykırımını hesapsızca ilerleten İsrail, sınır ve hukuk tanımaz tavrıyla rotasını İran'a çevirdi. Bu akıl tutulmasının, bu ateş çemberinin ortasında, Türkiye Yüzyılı vizyonu, sarsılmaz liderliği ve ferasetiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye bir güvenlik adasına dönüştü. Türkiye bugün yerleşik diplomasi aklı, üstün sağ duyusu, ehil kadroları ve eşsiz tecrübesiyle ateş çemberine dönen bölgesinde aktör güç olmaya devam ediyor" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı