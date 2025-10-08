Haberler

Çeşme ve Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonları

Çeşme ve Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında toplamda 75 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ve Foça açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 11'i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 20'si çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
İspanya'dan İsrail'e silah ambargosu kararı

Avrupa ülkesinden İsrail'e silah ambargosu kararı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
İrem Derici: Gerekirse mahalle mahalle gezip tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım

İrem Derici ilk kez bu kadar sert! "Hodri meydan" dedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Operasyon yapılan ünlü isimler Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi! İşte ilk fotoğraflar

Operasyon yapılan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı

Telefon alırken artık içinden çıkmayacak! Kutu resmen boşaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.