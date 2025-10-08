Çeşme ve Seferihisar'da Düzensiz Göçmen Kurtarma Operasyonları

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içindeki 11'i çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Seferihisar açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 20'si çocuk 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Foça ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 13'ü çocuk 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.