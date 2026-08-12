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16 Barodan Milli Dayanışma Kanunu'na Destek

16 Barodan Milli Dayanışma Kanunu'na Destek
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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" için aralarında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa barolarının da bulunduğu 16 barodan destek açıklaması geldi. Ortak açıklamada, "Kalıcı barışa katkı sunabilecek bu düzenlemeyi tarihi bir fırsat olarak görüyor ve ilkesel olarak destekliyoruz" denildi.

(ANKARA) - TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" için aralarında Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa barolarının da bulunduğu 16 barodan destek açıklaması geldi. Ortak açıklamada, "Kalıcı barışa katkı sunabilecek bu düzenlemeyi tarihi bir fırsat olarak görüyor ve ilkesel olarak destekliyoruz" denildi.

Adıyaman, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Dersim, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Barolar, düzenlemenin silahların tamamen susması ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesini hedeflemesini "tarihi bir adım" olarak nitelendirerek, kanunu ilkesel olarak desteklediklerini açıkladı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yaklaşık yarım asırdır on binlerce insanın yaşamını yitirmesine, derin toplumsal acılara, zorunlu göçlere ve ağır ekonomik bedellere neden olan çatışma ortamının kalıcı biçimde sona erdirilmesine yönelik her samimi hukuki ve demokratik adımı tarihi bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun', hukuk tekniği ve kapsamı bakımından geliştirilmesi gereken yönleri bulunmakla birlikte, silahların tamamen susmasını ve sorunların hukuk ile demokratik siyaset zemininde çözülmesini hedeflemesi bakımından tarihi bir adımdır. Kalıcı barışın yalnızca ceza hukuku düzenlemeleriyle sağlanamayacağı açıktır.

"SÜREÇ; HUKUK ÜSTÜNLÜĞÜ, ŞEFFAFLIK, TOPLUMSAL ADALET VE DEMOKRATİKLEŞME TEMELİNDE İLERLEMELİ"

Sürecin; hukukun üstünlüğü, şeffaflık, toplumsal adalet ve demokratikleşme temelinde ilerlemesi, temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesi ve toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla desteklenmesi gerekmektedir. Kanunun uygulamada farklı yorumlara yol açabilecek hükümlerinin açık ve öngörülebilir hale getirilmesi, kapsamının netleştirilmesi ve eşit uygulamayı sağlayacak objektif ölçütlerin belirlenmesi hukuk devleti ilkesinin gereğidir. Eksikliklerinin evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda giderilmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerimizi saklı tutmakla birlikte; ülkemizin uzun yıllardır özlemini duyduğu kalıcı barışa katkı sunabilecek bu düzenlemeyi tarihi bir fırsat olarak görüyor ve ilkesel olarak destekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA
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